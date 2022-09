Im unterfränkischen Geroldshausen im Kreis Würzburg wird an diesem Sonntag ab 11 Uhr der Deportation jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger vor 80 Jahren gedacht. An der Gedenkveranstaltung nehmen unter anderem auch der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, und Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, teil, teilte die Gemeinde mit. Geroldshausen war im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil auf dem dortigen Kriegerdenkmal auch der Name eines KZ-Arztes stand.