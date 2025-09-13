Es ist wieder so weit: Früh aufstehen, Hausaufgaben machen, eine Brotbox für die Pause packen. Es ist Schulanfang – und für viele Kinder bedeutet das den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule.

Um diesen Meilenstein zu feiern, bekommen viele frisch eingeschulte Kinder eine Schultüte geschenkt. Diese Tüte wird meist aus Pappe oder festem Papier hergestellt. Sie ist häufig farbenfroh dekoriert und enthält eine Vielzahl von Überraschungen, darunter Süßigkeiten, kleine Spielzeuge, Schulmaterialien und manchmal sogar Geld.

Die Schultüte soll den Einstieg in die Grundschule erleichtern. Aber woher kommt dieser beliebte Hingucker und warum spielt er in der deutschen Tradition eine so zentrale Rolle?

Schultüte oder Zuckertüte

Die Tradition kommt aus dem Osten Deutschlands, aus Sachsen und Thüringen. Die erste Andeutung auf eine "Zuckertüte", wie man die Schultüte im Osten Deutschlands auch heute noch nennt, stammt aus dem 19. Jahrhundert.

Bekannt wurde sie besonders durch ein Kinderbuch von 1852, in dem die Geschichte vom "Zuckertütenbaum" erzählt wird. In der Geschichte vom Zuckertütenbaum wachsen die bunten Schultüten wie Früchte an einem Baum. Wenn sie "reif" sind, dürfen die braven Kinder sich ihre Tüte direkt vom Baum nehmen – ein schönes Symbol für den Schulanfang.

Im Rest Deutschlands verbreitete sich die Tradition erst später, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Die feierlichen Tüten waren gepackt mit Obst, Pralinen, Trockenfrüchten oder nützlichen Schulmaterialien wie Bleistiften und Radiergummis.

In der Nachkriegszeit, als vieles knapp war, füllten ärmere Familien ihre Schultüten manchmal mit Zeitungspapier aus, um sie "größer" wirken zu lassen und die Kinder trotzdem glücklich zu machen.

Aufschwung in Wirtschaft und Bildung

Besonders in den 1950er und 1960er Jahren gewann die Schultüte durch den wirtschaftlichen Aufschwung und die steigende Bedeutung von Bildung stark an Beliebtheit und wurde in ganz Deutschland zur festen Tradition. Die Schultüte wurde immer mehr kommerzialisiert und hat sich heute als wichtiges Symbol für den Schulanfang etabliert.

Obwohl sich die Schultüten in Aussehen, Größe und Inhalt unterscheiden, symbolisieren sie alle eines: den Beginn eines neuen Lebensabschnitts für Kinder. Die Kinder freuen sich auf ihre bunt geschmückten Tüten, und ihre Eltern können ihnen damit vermitteln, dass die Schule gar nicht so angsteinflößend ist, wie sie zunächst vielleicht scheint.