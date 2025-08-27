Jedes Jahr werden weltweit mehr als 120 Millionen Tonnen Textilfasern verarbeitet - und die meisten davon sind künstlich hergestellt. Wie können Textilien umweltfreundlich und zukunftsfähig produziert werden? Das fragt die Sonderausstellung "Biotexfuture: Zukünfte der textilen Wertschöpfungskette" im Nürnberger Zukunftsmuseum, die noch bis 14. September zu sehen ist. Projektleiterin Nicole Espey von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) erklärt, wie Polyester und Co. durch Naturfasern ersetzt werden können.

Frau Espey, die globale Textilindustrie ist alles andere als nachhaltig: Drei Viertel der Textilfasern werden chemisch hergestellt - und davon rund 70 Prozent auf Erdölbasis. Warum lieben wir Plastik so?

Espey: Meist handelt es sich um Kunstfasern wie Polyester und Polyamid oder Nylon. Gerade in der sogenannten Fast Fashion aus Asien steckt viel davon. Das liegt daran, dass der Preis für Erdöl sehr niedrig ist - und damit kann auch die Bekleidung so günstig angeboten werden. Dadurch entsteht das erste Problem: eine Überproduktion von Textilien, wie die Abfallberge in der chilenischen Atacama-Wüste zeigen.

Außerdem ist in sehr viel Kleidung, etwa in Jeans, Elastan drin - es erzeugt dieses angenehme Stretchgefühl. Aber die Chemiefaser Elastan ist nicht abbaubar, nicht recyclingfähig und wird aktuell unter Einsatz umweltschädlicher Chemikalien hergestellt.

Das Thema Textil produziert also viele Umweltprobleme, aber auch soziale oder Tierschutzprobleme.

Worauf zielt der Innovationsraum "Biotexfuture", der mehrere Forschungsprojekte bündelt?

Dort haben wir erforscht, wie sich synthetische Fasern durch natürliche Materialien ersetzen lassen, etwa welche Alternativen zu Elastan umweltfreundlich und schon fast marktfähig sind. Textilien sind auch ein häufiger Werkstoff in der Landwirtschaft oder beim Bau, beispielsweise die Agrarvliese auf Erdbeerfeldern. Das Problem ist, dass diese Planen aus nicht abbaubarem Plastik sind, das noch lange, nachdem es seine Schutzfunktion erfüllt hat, im Boden verbleibt. Hier braucht es umweltfreundliche Alternativen.

Können wir nicht einfach mehr Baumwolle oder Leinen verwenden?

Klar, ein Baumwoll-T-Shirt ist ein Baumwoll-T-Shirt. Aber Polyester aus Polyethylenterephthalat (PET), aus dem auch viele Trinkflaschen sind, oder auch Polyamid oder Nylon werden aufgrund bestimmter Eigenschaften zunehmend gebraucht - für viele Zwecke. Und wir wollen auch auf den Komfort von Elastan nicht mehr verzichten und wieder Jeans tragen, die ausbeulen.

Der Verbraucher akzeptiert nicht alles - also versuchen wir, Kunstfasern zu ersetzen.

Was sind denn die Fasern der Zukunft?

Im Projekt "Bioturf" etwa haben wir einen plastikfreien Kunstrasen für Fußball entwickelt - mit Fasern, die auf Rapsöl basieren. Dafür haben wir mit einem Kunstrasen-Hersteller zusammengearbeitet. Auch Alge eignet sich als Ausgangsmaterial, ist aber sehr teuer. Geeignet sind auch Raps- oder Rizinusöl, Bohnen, Zuckerrohrabfälle.

Werden die Algen aus dem Meer geholt?

Die Algen werden im Bioreaktor gewonnen und zu Biofasern, also Polymeren, verarbeitet. Ziel des Projekts war es, einen Turnschuh-Schaft aus Algenfasern herzustellen. Damit wurde gezeigt, dass sich Algenöl theoretisch als Ausgangsmaterial weiterverarbeiten lässt - das ist absolute Grundlagenforschung.

Was ist mit Pilzen? Diese werden auch als nachhaltiger Baustoff eingesetzt?

An der Fasergewinnung aus Pilzen wird noch geforscht. Große Hoffnungen setzen wir aktuell auch auf die Farbgewinnung dunkler Farben wie Schwarz, Braun oder Grau auf Pilzbasis. Beim Kleiderfärben werden sonst viele giftige Chemikalien verwendet. Gerade Schwarz kommt in der Natur nicht vor, aber gleichzeitig tragen wir es alle.

Welche Abfälle eignen sich zum Wiederverwenden?

Geforscht wird etwa an Zuckerrohr, Abfällen aus Landwirtschaft und Pharmazie, auch an Wollabfällen. Wir erkunden, wie sie in den Kreislauf zurückgebracht werden können. Dazu werden sie eingeschmolzen, es wird ein Granulat hergestellt und dieses zu Fasern versponnen. Im Labor werden Ausgangsmaterialien zu sogenannten Blends gemischt.