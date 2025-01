Ursachen für schlechte Bildungschancen

Die Ursachen sind vielfältig. Häufig sind Armut, Wohnort, Geschlecht, Sprache, Behinderung, Religion und Migrationsstatus die Hauptfaktoren für fehlende Bildungschancen.

1. Armut

In Ländern mit hohen Armutsraten ist die Bildung am schlechtesten. Dort sind Schulen schlecht ausgestattet, Lehrkräfte fehlen, Schulmaterialien können nicht bezahlt werden. Kinder müssen oft schon früh zum Haushaltseinkommen beitragen und können deshalb keine Schule besuchen.

2. Krieg und Flucht

Krieg und Flucht schränken die Möglichkeiten stark ein. Nicht nur Bildungseinrichtungen werden zerstört, auch Sprachbarrieren in den Aufnahmeländern führen zu Problemen. Im Schuljahr 2020/21 gab es rund 5000 Angriffe auf Bildungseinrichtungen, bei denen 9000 Menschen verletzt oder getötet wurden.

3. Gender-Gap

Die Mehrheit der Analphabeten sind Frauen. Besonders betroffen sind Frauen in Ländern mit sehr niedrigem Durchschnittseinkommen wie Sudan, Niger oder auch Mali. Die Covid-19-Pandemie hat diese Situation noch verschärft.

Folgen von Bildungsarmut

Kann Bildung nicht gewährleistet werden, entsteht ein Teufelskreis. Mangelnde Bildung führt zu Kinderarbeit, Kinderehen, frühen Schwangerschaften, Armut, Gewalt und Hunger. Unter diesen Bedingungen kann Bildung auch für die nächste Generation kaum gewährleistet werden.

Positiv zu vermerken ist, dass in den letzten 10 Jahren große Fortschritte bei der Verbesserung des Zugangs zu Bildung für alle gemacht wurden. Die Analphabetenrate ist um bis zu 30 Prozent gesunken.

Wie schafft man Bildung für alle?

Inklusive Bildung

Bildung soll auf die Talente und Bedürfnisse des Einzelnen eingehen. Unterschiede und Einschränkungen müssen wahrgenommen und bestmöglich angepasst werden.

Ungleichheiten ausgleichen

Geschlechtsspezifische Ungleichheiten müssen ausgeglichen und inklusives Lernen ermöglicht werden.

Auch in Entwicklungsländern müssen Bildungseinrichtungen an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. So müssen Schulen auch für Kinder aus ländlichen Gebieten erreichbar und der Schulweg sicher sein.

Organisationen wie Plan International haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Missstände zu beseitigen. Durch Partnerschaften können so gezielt Veränderungen herbeigeführt werden.