Wenn es um Grundwerte wie Gerechtigkeit und Geschlechtergleichstellung geht, nicken die meisten unisono. Wenn es dann aber um Zahlen geht – wie beim Gender-Pay-Gap – sammeln sich unter den Kopfnickenden plötzlich Gegenstimmen.

"Nur der bereinigte Wert ist aussagekräftig, und der ist minimal." "Frauen sind selbst schuld." "Männer arbeiten eben mehr."

Argumente, die wie Fakten klingen und doch vor allem eines leisten: die Debatte zu schließen, bevor sie richtig begonnen hat. Warum ist es uns so wichtig, die reale Ungleichheit wegzudiskutieren?

Der Streit um unbereinigte und bereinigte Lohnlücken

Der Streit um den Gender-Pay-Gap entzündet sich daran, dass beide Seiten unterschiedliche Maßstäbe anlegen – und dabei übersehen, dass das "Bereinigen" selbst Teil des Problems ist. Je nach Perspektive gilt die Lohnlücke als Beweis für oder gegen systematische Diskriminierung. Genau darin liegt das eigentliche Problem.

Zunächst zu den Grundbegriffen:

Der unbereinigte Gender-Pay-Gap vergleicht den durchschnittlichen Stundenlohn aller erwerbstätigen Frauen mit dem aller erwerbstätigen Männer. Er bildet die Realität des Arbeitsmarkts ab – mit all ihren Unterschieden in Berufen, Arbeitszeiten und Karrierewegen. Das Statistische Bundesamt erhebt diesen Wert jährlich. Für 2025 lag er bei 16 Prozent.

Der bereinigte Gender-Pay-Gap hingegen rechnet genau diese Unterschiede heraus. Verglichen werden nur Frauen und Männer mit ähnlicher Qualifikation, in ähnlicher Position und Branche, mit ähnlicher Berufserfahrung und Arbeitszeit. Die Lücke schrumpft damit auf sechs Prozent – und dieser Wert ist es, den Kritiker gerne als den "eigentlichen" anführen.

Doch hier liegt ein fundamentales Missverständnis: "Unbereinigt" und "bereinigt" sind statistische Begriffe, keine Werturteile über Genauigkeit oder Korrektheit.

Die Bereinigung verkleinert die Lohnlücke nicht, sondern isoliert bestimmte Ursachen.

In der Debatte werden diese Ursachen oft ausgeblendet, obwohl gerade sie das eigentliche Problem darstellen. So misst man die Lücke dort, wo sie am kleinsten ist.

Care-Arbeit und Teilzeit: Unsichtbare Mehrarbeit von Frauen

Der eigentliche Denkfehler liegt anderswo: Viele deuten die herausgerechneten Faktoren als neutrale, freie und individuelle Entscheidungen von Frauen. Dabei sind es Ausdruck tiefgreifender struktureller Ungleichheiten – fehlende Kita-Plätze, Karrierebremsen durch Mutterschaft, normierte Rollen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Laut dem Statistischen Bundesamt arbeitet fast jede zweite Frau in Teilzeit (49 Prozent), bei Männern sind es zwölf Prozent. Weniger Erwerbsarbeit bedeutet jedoch nicht weniger Arbeit. Stichwort: Gender-Time-Gap. Der Gender-Time-Gap umfasst den Gender-Care-Gap (unbezahlte Sorgearbeit) und den Gender-Working-Time-Gap (bezahlte Erwerbsarbeit). Frauen leisten täglich 76 Minuten mehr Care-Arbeit als Männer – das sind 43 Prozent mehr pro Woche (Frauen: rund 29 Stunden, Männer: rund 20 Stunden).

Der Gesamt-Gap zeigt: Frauen arbeiten insgesamt länger, aber unbezahlt. Diese Differenz ist nicht selbstgewählt, sondern eine Folge von etablierten Rollenbildern und institutionellen Vorgaben: Frauen unterbrechen ihre Erwerbsbiografien häufiger und länger – wegen Geburten, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen. Arbeitgeber antizipieren das, investieren weniger in ihre Karriereentwicklung und befördern Frauen daher seltener. Statistiker:innen nennen das statistische Diskriminierung. Dafür braucht es keine böse Absicht. Nur Wiederholung.

Hinzu kommt, dass Frauen in Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert sind. In den Vorständen aller Top-200-Unternehmen liegt ihr Anteil laut DIW Managerinnen-Barometer 2026 bei rund 25 Prozent – sie sind damit systematisch seltener dort vertreten, wo die höchsten Gehälter gezahlt werden.

Geschlechtersegregation: Wie Beruf, Branche und Arbeitszeit Ungleichheit verstärken

Das übergreifende Muster hinter all dem trägt einen Namen: Geschlechtersegregation. Sie wirkt auf drei Ebenen.

Horizontal verteilen sich Frauen und Männer ungleich auf Berufe und Branchen – Frauen häufiger in sozialen und personennahen Dienstleistungen, die strukturell schlechter entlohnt werden als technische Berufe.

Vertikal sind Frauen auf den unteren Hierarchiestufen überrepräsentiert – auch weil typische "Frauenberufe" schlicht weniger Aufstiegsmöglichkeiten bieten.

Und zeitlich spiegelt die Teilzeitquote eine Arbeitswelt wider, in der Fürsorgearbeit nach wie vor weiblich konnotiert und entsprechend schlecht abgesichert ist.

Diese drei Formen der Segregation hängen eng zusammen und verstärken sich gegenseitig.

Gender Bias und Rollenbilder: Die unsichtbaren Mechanismen der Ungleichheit

Was all das antreibt, sind Geschlechterbilder – Vorstellungen darüber, wer welche Arbeit übernimmt, wem welche Kompetenz und Führungsansprüche zugetraut werden und wer Fürsorge leisten soll. Gender ist eine soziale Dimension: Sie umfasst Rollen, Erwartungen und Normen, die dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht aufgeladen werden.

Daraus entstehen Gender Biases (geschlechtsspezifische Verzerrungen) – systematische Verzerrungen in der Bewertung von Menschen. Sie nähren wiederum jene Gender Beliefs (eschlechtsspezifische Überzeugungen), die keine Meinungen Einzelner sind, sondern in Institutionen eingeschrieben, in alltäglichen Interaktionen reproduziert – und von Frauen wie Männern verinnerlicht. Sie steuern Berufswahl, Gehaltsverhandlungen, Beförderungsentscheidungen. Meist unbemerkt. Meist unbeabsichtigt. Genau das macht sie so wirkmächtig.

Warum der Gender-Pay-Gap mehr als eine Zahl ist

Strukturen ändern sich nicht über Nacht. Aber sie ändern sich auch nicht, solange man wegsieht. Ein Anfang wäre Ehrlichkeit, verbunden mit einem langen Prozess der Bewusstseinsbildung: sei es durch geschlechterneutrale Sprache, Diversity-Programme in Unternehmen und Bildungseinrichtungen, oder die Arbeit der Medien, die Daten zu Geschlechterungleichheiten nicht nur erheben, sondern einordnen. Doch das alles greift nur, wenn man bereit ist, das Grundproblem in unserer Gesellschaft beim Namen zu nennen – und das ist schwieriger, als es klingt.

Niemand entscheidet sich morgens bewusst dazu, Frauen zu benachteiligen. Und dennoch passiert es.

Wie beim Gender-Pay-Gap nicken alle zustimmend, wenn man nach Gleichwertigkeit fragt – genauso bei Freiheit, Demokratie oder Gerechtigkeit. Das Nicken geht schnell. Sobald es jedoch konkret wird, werden die Unterschiede schnell sichtbar. Wenn ein Mann nach der Geburt seines Kindes befördert wird und eine Frau nicht, wird das oft als Zufall abgetan.

Die Forschung nennt diese Effekte Fatherhood Bonus (Vorteile für Väter nach Geburt) und Motherhood Penalty (Nachteile für Mütter nach Geburt). Nicht nur Mütter werden Mütter – auch Väter werden Väter. Den Preis zahlt trotzdem nur eine.