Einer der Mitgliedsverbände der Evangelischen Jugend in Bayern ist der Christliche Verein Junger Menschen - kurz CVJM. Er veranstaltet unter anderem das Glaubensfestival "Jesus am See" – am See der Bayreuther Wilhelminenaue. Marcus Mühlnikel vom CVJM Bayreuth ist Mitorganisator:

"Wir wollen mit den Veranstaltungen zum Glauben einladen, die Leute nachdenklich machen und mit ihnen ins Gespräch kommen und das ist hochspannend mit den Leuten über ihre Vorstellungen von Gott und Jesus zu sprechen."

Auch die Diakonie - also der soziale Dienst der evangelischen Kirchen - hat unterschiedliche Angebote für junge Menschen in der Region. Zum Beispiel die Offenen Hilfen Coburg. Die Einrichtung bietet unter anderem freizeitpädagogische Auszeiten vom Alltag, zum Beispiel auch beim Fußball. Mit einem besonderen Training für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Betreuungsaufwand, so Sebastian Deringer:

"Fußball ist magisch und funktioniert immer und so haben wir ein eigenes Fußballtraining erfunden, das gut zugeschnitten ist auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung."

Menschen mit besonderen Bedürfnissen bekommen im Bayreuther Lebenswerk die Möglichkeit, einen eigenen Platz in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft zu finden. Leider hat ein Großbrand im Sommer 2020 große Teile von Lebenswerk zerstört. Mit viel Engagement wurden jedoch Ausweichmöglichkeiten gesucht und auch mit dem Wiederaufbau geht es jetzt in großen Schritten voran.

Und der Lieblingsplatz diesmal: das Festival-Gelände bei Bobengrün, mitten im Naturpark Frankenwald. Dort findet alljährlich das Pfingstfestival statt, wo Tobias Schwarz als Techniker arbeitet. Er liebt diesen Ort: