Die Zeiten sind längst vorbei, in denen Theolog:innen wie Margot Käßmann, Wolfgang Huber oder Heinrich Bedford-Strohm zu den Stimmen gehörten, die gesellschaftliche Krisen deuteten. Sie saßen in Talkshows, schrieben Feuilleton-Essays, gaben Interviews – und ihre Bücher lagen in den Bahnhofsbuchhandlungen stapelweise aus. Theologie war einmal eine öffentliche Deutungsinstanz.

Heute sieht man dort andere Titel. Bücher über "Triggerpunkte", "Resonanz", "Polarisierung" oder "Singularitäten" dominieren die Auslagen. Soziologische Diagnosen einer Gesellschaft, die sich selbst zu erklären versucht – und dabei auf Begriffe zurückgreift, die wissenschaftlich klingen und zugleich alltagsnah sind.

Wo früher Theologie und Philosophie Sinnfragen öffentlich verhandelten, wird heute zunehmend soziologisch gesprochen. Vielleicht liegt das an einer Fähigkeit der Soziologie, die man nicht unterschätzen sollte: Sie findet Worte für Erfahrungen, die viele schon haben, aber noch nicht benennen konnten – und verbindet diese Worte mit Theorie.

Der Soziologe Nils C. Kumkar hat über einen dieser Begriffe ein ganzes Buch geschrieben: "Polarisierung" – was uns die Gelegenheit gab, ihm eine Frage zu stellen, die er sich selbst wohl nicht gestellt hätte: Ob die Soziologie inzwischen dort steht, wo früher Theologie und Philosophie standen. Nicht weil sie dasselbe täte – sondern weil die Frage, warum Leben und Gesellschaft sind, wie sie sind, nicht verschwindet. Was sich verschiebt, sind die Erwartungen der Menschen an die Disziplin, die sie beantworten soll.

Herr Kumkar, ich behaupte: Die Soziologie hat die Theologie und Philosophie beerbt. Nicht als Religion – aber als öffentliche Sinninstanz. Würden Sie dieser These zustimmen?

Nils C. Kumkar: Die Frage ist anspruchsvoller, als sie auf den ersten Blick scheint – nicht nur weil das empirisch kaum zu messen ist, sondern auch weil es zuerst zu klären gälte, was man mit "öffentlicher Sinnsinstanz" eigentlich meint. Meine erste Reaktion wäre: Ein Teilerbe haben wir vielleicht angetreten. Aber es gibt nach wie vor keine Soziolog:innen – und ich halte das für richtig so –, deren Äußerungen öffentlich als autoritative Richtschnur zum guten Leben rezipiert würden.

Theologische Kommunikation leistet das aber immer noch. Sie ist nicht nur ethisch – sie weist über diese Ethik hinaus auf die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz, und das auf eine Art und Weise, die für soziologische Kommunikation nur dann eine Rolle spielt, wenn wir über Religion reden. Was wir nicht so häufig öffentlich wahrnehmen.

Insofern: Wenn überhaupt, dann wurde uns ein Teilbereich abgetreten – nämlich überall dort, wo es darum geht, zu beobachten, wie Menschen sich selbst einen Reim auf die Welt machen und was damit anzufangen ist.

Und ich glaube in der Tat, dass die Soziologie darin öffentlich hörbarer geworden ist – vor allem in Debatten darüber, was die Leute eigentlich brauchen und warum sie sich, salopp gesagt, daneben benehmen. Das ist ein Terrain, das früher stärker theologischer Kommunikation gehörte.

Bei der Philosophie bin ich mir noch unsicher. Mein Eindruck ist, dass die öffentliche Rezeption hier ausgesprochen unscharf ist und zwischen einer philosophischen und einer soziologischen Einlassung oft gar nicht unterscheidet. Was dann entscheidet, wer in die Talkshow eingeladen wird, ist weniger die Disziplin als die Frage, wer zuletzt ein Buch in einem Publikumsverlag veröffentlicht hat.

Wenn die Grenze zwischen Soziologie und Philosophie in der öffentlichen Wahrnehmung ohnehin verschwimmt – vollzieht sich die ganze Verschiebung dann nicht vor allem unbemerkt? Säkularisierung, Urbanisierung, der allmähliche Rückzug transzendenter Sinnangebote: das sind Prozesse, die Menschen nicht als Verlust erleben, sondern einfach durchleben. Vielleicht wandern ihre Erwartungen einfach in Richtung Soziologie – weil dort Sinnfragen heute greifbarer verhandelt werden, im Hier und Jetzt, ohne den Umweg über das Ewige oder das Abstrakte.

Das kann ich mir ein Stück weit vorstellen. Ich weiß allerdings nicht, ob die theologische Textproduktion – um das so nüchtern zu sagen – tatsächlich abgenommen hat. Was ohne Frage stattgefunden hat, und das betrifft nicht nur die Theologie, ist eine Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Kommunikationsformen.

Religion ist für weniger zuständig – aber für den gar nicht mal so kleinen Preis, dass sie als Religion dadurch auch viel klarer konturiert ist.

Ich glaube auch, dass die Menschen da nicht immer klar unterscheiden – und trotzdem tun sie es irgendwie. Man schaut sich die Christmette aus anderen Gründen an als eine Talkshow. Und wenn ein Bischof in eine Talkshow kommt, wird das anders rezipiert als wenn ein Soziologe das tut. Manchmal ist es gar nicht so trivial zu sagen, was den Unterschied macht. Aber die Leute haben ein Gespür dafür. Sie gehen nicht davon aus, dass sie vom einen das kriegen, was sie vom anderen genauso bekämen.

Und es berührt sich dann natürlich. Unser Gespräch jetzt zum Beispiel verbindet genau diese Frage: Wie viel Immanenz, wie viel Transzendenz braucht Sinngebung eigentlich? Darüber denken Soziolog:innen genauso nach wie Theolog:innen – weil es das ureigene Geschäft auf beiden Seiten berührt – aber eben unterschiedlich.

Das zeigt sich auch an einem Fall wie der Corona-Pandemie: Was Soziolog:innen dazu sagen, macht den Leuten ein anderes Angebot als das, was Theolog:innen dazu sagen – und ich glaube, die Leute nehmen das auch souverän so an. Es ist ein Unterschied, ob man über Verletzlichkeit, Endlichkeit und die Frage spricht, ob man sich fürchten muss, oder ob man fragt, warum bestimmte Menschen auf bestimmte Regeln anders reagieren als andere. Das mag manchmal in ähnlichen Formaten passieren. Aber ich sehe da keine wirkliche Gebietskonkurrenz.

Würden Sie sagen, die Soziologie hat heute die Rolle einer Leitwissenschaft übernommen?

Nein. Obwohl man zunächst fragen müsste, was eine Leitwissenschaft eigentlich ist. Soziologische Bücher in Publikumsverlagen verkaufen sich gerade gut – das kann man festhalten. Und das geht mit einer gewissen öffentlichen Aufmerksamkeit in bestimmten Diskussionsformaten einher.

Aber es wäre mir neu, dass die politische Öffentlichkeit maßgeblich von soziologischen Einlassungen geprägt würde – in dem Sinne, dass sich etwas daran ausrichtet und nicht, dass man sich lediglich ein paar Ausdrücke borgt, die einem gut passen.

Dasselbe gilt im Verhältnis zu den anderen Wissenschaften: Es gibt gegenseitige Beeinflussung, und vielleicht werden Politikwissenschaft und Soziologie heute stärker rezipiert als vor dreißig Jahren. Das mag sein. Aber eine wirkliche Gravitation – in dem Sinne, dass man spürte: Hier richtet sich etwas nach soziologischen Überlegungen aus – gibt es eigentlich nicht.

Ich würde eher von einem Aufmerksamkeitsshift sprechen. Gesellschaftliche Krisen – und der Umgang von Gesellschaft mit Krisen – werden von den Menschen gerade sehr stark als soziales und damit eben auch als Kommunikationsproblem erlebt. Und dann liegt es nahe, Soziologie in diese Kommunikation einzubeziehen.