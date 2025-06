Sichtbarkeit als Haltung

Ebenfalls um ein Zeichen zu setzen, zeigt die EJB im Juni ein Regenbogen-Logo in den sozialen Medien. Gleichzeitig ruft sie Jugendgruppen in ganz Bayern zur Beteiligung an CSDs auf – durch Demonstrationen, Infostände oder kreative Aktionen. In Städten wie Nürnberg und München ist die evangelische Jugend seit Jahren fester Bestandteil der Pride-Programme.

"Wir stehen für eine Kirche und Gesellschaft, in der alle Menschen in ihrer Vielfalt willkommen sind", so Scholz. Dafür brauche es mehr als symbolische Gesten – nämlich eine klare Haltung und konkrete Schutzmaßnahmen.

Die Evangelische Jugend in Bayern

Die Evangelische Jugend in Bayern ist Dachverband der Evangelischen Gemeindejugend und mehrerer Jugendverbände. Mit über 250.000 erreichten jungen Menschen und mehr als 17.000 Ehrenamtlichen ist sie einer der größten Träger evangelischer Jugendarbeit in Deutschland.

Seit einem Beschluss im Jahr 2023 bekennt sich die EJB ausdrücklich zur Unterstützung queerer Menschen.