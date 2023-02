"Der Ukraine-Krieg steht als Symbol für eine Untergrabung der grundlegenden Prinzipien der internationalen, regelbasierten Ordnung."

Mit welchen Themen wird sich die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) dieses Jahr hauptsächlich befassen?

Anja Opitz: Ein großes Thema wird der Krieg gegen die Ukraine sein. Aber mit diesem Krieg ist eine sehr wichtige Frage verbunden. Er hat uns gezeigt, dass es nicht nur um einen territorialen Anspruch geht, den Russland zu Unrecht in der Ukraine stellt, sondern um viel mehr. Dieser Krieg steht als Symbol für Revisionismus, also für eine Untergrabung der grundlegenden Prinzipien der internationalen, regelbasierten Ordnung. Diese Bruchlinie zwischen Demokratien und Autokratien oder zwischen regelbasierte Ordnung und nicht regelbasierter Ordnung steht zur Disposition. Die gesamte internationale Ordnung steht zur Disposition.

Die Sicherheitskonferenz wird sich genau diesem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln annehmen und die große Frage stellen: Wie kann man diese internationale, regelbasierte Ordnung zunächst einmal wieder attraktiver machen und sie gegebenenfalls reformieren? Und das zweite große Thema ist die Frage, wie die Straflosigkeit von Kriegsverbrechen oder Verbrechen der Aggression in Zukunft verhindert werden kann.

Wird man darauf eine Antwort finden?

Man wird bei der MSC jetzt wahrscheinlich nicht direkt die Lösung finden, aber ich hoffe, dass man sichtbar in die Debatte um diese zwei großen Fragen einsteigt, sie realistisch diskutiert und brauchbare Ideen diskutiert, die man danach weiterentwickeln kann.

Steht man da noch ganz am Anfang, oder sehen Sie die Debatte schon auf einem guten Weg?

Die Staaten, die die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine verurteilt haben – zu Recht, weil sie völkerrechtswidrig ist – sind sich im letzten Jahr über die Bedeutung dieser Frage bewusst geworden. Das Bewusstsein ist da, und man ist auch in die Debatte darüber eingetreten. Was ich spannend finde, ist, dass die MSC dieses Jahr die Länder des globalen Südens ganz explizit zur Sicherheitskonferenz eingeladen hat und mit ihnen in den Diskurs eintreten will. Da hat man den Schritt gemacht zu sagen, wir können nicht nur über diese Länder sprechen, wenn es um Entwicklungshilfe geht, sondern wir müssen mit ihnen sprechen und zu brauchbaren Ideen kommen.