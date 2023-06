Wenn Sie sagen, Sie brauchen die Millionen für die kommenden drei Jahre, hoffen Sie, dass bis dahin die geplante Krankenhausreform des Bundes greift. Allerdings hat der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gerade in einem Interview gesagt, 'entscheidend ist nicht das Tempo bei der Reform, sondern ihr Erfolg'. Spricht er da in Ihrem Sinne oder fällt er Ihnen in den Rücken, weil Ihnen die Zeit und die Kosten weglaufen?

Hartmann: Natürlich es es wichtig, dass die Reform gründlich gemacht wird, aber ganz viele Träger haben nicht mehr die Zeit zu warten, bis die Politik sich bewegt. Seit Monaten wird überlegt, und im Moment erleben wir ein Fingerhakeln zwischen dem Bund und den Ländern, das es wieder verzögert. Dabei sind die Träger von Kliniken, die ein Defizit haben die Leidtragenden - und da rede ich von 90 Prozent aller Kliniken in Bayern.

"Aber wir bekommen aus der Politik nur ein Achselzucken", sagt Hartmann.

Michael Kilb: Der Faktor Geschwindigkeit belastet die freien gemeinnützigen Träger signifikant mehr als die in kommunaler Trägerschaft. Für sie gibt es keinen Topf, aus dem die Defizite ausgeglichen werden können. Daher halte ich das für eine Nichtgleichbehandlung der Träger. Sie könnten verstärkt vom Markt verdrängt werden.

Was würde der Bevölkerung mit der Neuendettelsauer Klinik fehlen?

Hartmann: Wir haben eine wirklich hervorragende medizinische Ausstattung speziell in der Kardiologie und viel, das wir im größten Flächenlandkreis Bayerns zur Gesundheitsversorgung in die Waagschale werfen können. Nur das Gesundheitssystem ist leider so gestrickt, dass es hochspezialisierte Gesundheitsversorgung auf dem Land nicht refinanziert. Wir können nicht warten, bis die Politik dieses Finanzierungssystem reformiert, sondern brauchen eine Überbrückung bis das System greift.

Kilb: Wir führen jedenfalls die Kardiologie, egal was uns von der Politik signalisiert wird, bis Ende diesen Jahres fort. Wir haben unsere Brust-Schmerz-Einheit (Chest Pain Unit) auch noch zertifizieren lassen, so dass da die Rahmenbedingungen für eine exzellente Versorgung von kardiologischen Patienten gewährleistet wären. Und wir haben eine kardiologische Notfallversorgung sichergestellt.

Was werden Sie in den nächsten Wochen tun, um die Schließung doch noch abzuwenden?

Hartmann: Wir werden weiter Gespräche führen und auch das Gespräch mit dem Gesundheitsminister noch einmal suchen. Wir haben in diesem Jahr Landtagswahl und da hätte ich schon gerne eine Antwort auf die Frage, wie die Regierung mit der Klinik Neuendettelsau umgeht und mit der Gesundheitsversorgung im Landkreis Ansbach.