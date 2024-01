Klimawandel und Grundwasserstand

Trotz Hochwasser: Bayerns Wasservorräte schrumpfen weiter

Lesezeit: 4 Minuten 4 Minuten

Merken Lesezeit: 4 Minuten 4 Minuten

Deutschland wird wärmer und verliert Wasser. In den vergangenen 20 Jahren so viel, wie im gesamten Bodensee gespeichert ist. In Bayern sieht es nicht besser aus. Experten schlagen Alarm.