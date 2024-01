Landtagswahlen 2024

Wie lässt sich die AfD im Wahljahr 2024 noch stoppen?

Das neue Jahr geht wenig überraschend so weiter wie das alte – und im Herbst stehen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an. Die rechtsextreme AfD liegt in Umfragen überall bei deutlich über 30 Prozent. Was es braucht, ist Politik mit Übersicht und Augenmaß, die in zentralen Themen nicht gegen den Mehrheitswillen in der Bevölkerung anregiert, kommentiert Markus Springer.

Lesezeit: 2 Minuten

