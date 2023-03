Seit geraumer Zeit stagniert die politische Lösungsfindung im Nahost-Konflikt. Gegenseitige Gewalt und Schuldzuweisungen füllen immer wieder die Schlagzeilen. Wie lässt sich langsam ein Weg aus der Gewaltspirale finden?

Das Friedensprojekt "The Art Road to Peace" des Tamad e.V. versucht, israelische und arabische Kinder Toleranz und gegenseitigen Respekt zu vermitteln. Das Credo ist dabei "Über die Kunst auf dem Weg zum Frieden". Wir haben mit der Vorsitzenden Hélène E. Gleitman gesprochen.

"Jede Gruppe besteht jeweils zur Hälfte aus jüdischen und arabischen Kindern."

Wie läuft das Projekt "Art Road to Peace" eigentlich konkret ab?

Hélène E. Gleitman: Es gibt am Tel Aviv Museum of Art eine kunstpädagogische Abteilung, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, Kunst an Kinder heranzutragen. Das Spezielle an unserem Projekt ist, dass dort jüdische und arabische Kinder zusammenkommen. Jede Gruppe besteht jeweils zur Hälfte aus jüdischen und arabischen Kindern. Das Gleiche gilt für die Lehrkräfte. Sie werden in die entsprechenden Gruppen aufgeteilt und verbringen dann einen Tag im Museum. Sie besuchen gemeinsam die Ausstellungen und verarbeiten dann im Anschluss in Workshops das Gesehene und sind dann im kreativen Austausch miteinander. Das Interessante ist, dass wir Bildung über Kunst vermitteln und die Kinder mit der anderen Kultur in Kontakt kommen.

Der Fokus liegt also darauf, dass man sich auf sein Gegenüber einlässt und ein friedvolles Miteinander findet?

Genau, die Kinder merken dann: Da ist ein Kind, das kommt aus einer anderen Kultur und können dadurch, dass sie miteinander Kunst gestalten oder etwas gemeinsam erleben, ins Gespräch kommen. Wir haben zum Beispiel speziell eine Spielbox entwickelt, mit der die Kinder über die Kommunikation ins Gespräch kommen. Dabei werden arabische Buchstaben und hebräische Buchstaben gezeigt und die Kinder fangen an, sich auszutauschen. Das ist der Weg, sich kennenzulernen. Darum geht es. Und mit dem Kennenlernen zu sehen, dass das auch ein Kind ist, das die Dinge so wie ich erlebt. Das hilft, Vorurteile abzubauen.

Kooperieren sie bei dem Projekt mit Schulen in Tel Aviv zusammen?

Ja, das Museum arbeitet eng mit der Stadt Tel Aviv und den Schulen zusammen. Es gibt zwar gemischte Schulen, aber in der Regel gehen die jüdischen Kinder in jüdische Schulen und die arabischen Kinder in arabischen Schulen, das ist zum Beispiel in Jaffa so. Die meisten Pädagoginnen und Pädagogen sprechen aber beide Sprachen, also Arabisch und Hebräisch.

"Wir sehen, dass Freundschaften entstehen."

Sehen sie auch, dass sich bei den Kindern ein Stück weit etwas verändert, wenn sie gemeinsam dieses Projekt erleben?

Ja, wir sehen, dass Freundschaften entstehen. Dazu versuchen wir im Nachhinein uns einen Überblick zu verschaffen, welche Wirkung erzielt wurde. Und da kann man schon erleben, dass Kinder überrascht sind und sagen: Das andere Kind ist ja auch nur ein Kind so wie ich. Es hat auf jeden Fall einen Effekt und es ist eine Erfahrung, die sonst in ihrem Alltag nicht haben, weil die Kinder getrennt in ihren Kulturen leben, die begegnen sich nicht.

Kunst ist ein großer Bestandteil des Projekts, wie wichtig ist sie denn für den gemeinsamen Austausch der Kinder untereinander?

Sie inspiriert und gibt den Kindern die Möglichkeit, sich auszudrücken, auch weil sie basteln oder malen können und sich so auf verschiedenste Art und Weise einbringen. Die Kinder werden ja an die Kunst herangeführt. Es sind so viele Aspekte integriert, die man vermitteln kann. Über den Künstler zum Beispiel oder in welchem Bezug das Werk zu der damaligen Zeit steht. Das Personal ist auch derart geschult, sie bekommen zudem eine spezielle Ausbildung für unsere Gruppe, denn es kann auch sein, dass es zu Spannungen kommt. Da muss man damit umgehen können und diese auch lösen.