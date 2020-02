Frauen aus Simbabwe zum Weltgebetstag: "Steh auf und geh"

Weltgebetstags-Gottesdienst aus Bayreuth per Livestream im Internet

Neben Tausenden ökumenischen Gottesdiensten in ganz Deutschland kann am 6. März auch digital mitgefeiert werden. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) überträgt über den "Kirche digital"-Blog einen Gottesdienst aus der Bayreuther Erlöserkirche live im Internet mit Untertiteln. Laut Mitteilung ist der Stream so aufgebaut, dass Gemeinden an anderen Orten den Gottesdienst mitfeiern können. Durch die Untertitel ist der Gottesdienst auch für Senioren, Gehörlose und Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen geeignet. Zum Mitfeiern seien der Gottesdienstablauf und ein Liedblatt zum Ausdrucken online abrufbar.

Durch eine "Social Wall Weltgebetstag" mit Beiträgen auf Instagram und Twitter sowie einem Live-Chat auf YouTube sollen alle mitfeiernden Gemeinden miteinander beten, nachdenken und sich austauschen können, hieß es weiter. Mit dem Hashtag #Weltgebetstag kann man seine Beiträge auf Twitter oder Instagram posten und auf der Facebook-Seite des Weltgebetstags kommentieren. Gepostete Gebete würden mit in den Gottesdienst integriert.

Der Abend in der Bayreuther Erlöserkirche startet um 18 Uhr mit einem Vorprogramm, die Übertragung mit dem Glockenläuten und dem Gottesdienst beginnt um 19 Uhr. Der Stream ist über den YouTube-Kanal der bayerischen Landeskirche @bayernevangelisch abrufbar und kann per Beamer oder Bildschirm übertragen werden. Technische Voraussetzung für das Mitfeiern per Livestream ist ein Internetzugang mit mindestens 16 Mbit im Download. Für die Social Wall sind ein zweiter Computer und ein weiterer Beamer oder Bildschirm notwendig.

Spenden gehen an Frauen und Mädchen in 29 Ländern

Die Kollekte des Weltgebetstags in Deutschland kommt 86 Partnerorganisationen zugute, die in 29 Ländern Frauen und Mädchen unterstützen. 2019 kamen über 2,5 Millionen Euro zusammen, die gespendet wurden. Damals gestalteten Frauen aus Slowenien die Liturgie.

In diesem Jahr wollen die Organisatorinnen des Weltgebetstags einen Schuldenerlass für Simbabwe unterstützen. Es werden Unterschriften gesammelt für einen Appell an die Bundesregierung, einen Teil der Schulden zu streichen. Das Geld solle in Gesundheitsprojekte investiert werden.

Mehr als zwei Jahre nach dem Sturz des Langzeit-Machthabers Robert Mugabe Ende 2017 hat sich die Wirtschaft des afrikanischen Landes noch nicht erholt. Präsident Emmerson Mnangagwa hat die in ihn gesetzten Erwartungen enttäuscht. Nach Angaben des Hilfswerks Save the Children sind derzeit 3,8 Millionen Kinder in Simbabwe akut von Hunger bedroht. Viele Jungen und Mädchen bekommen nur eine Mahlzeit am Tag.

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet und am ersten Freitag im März weltweit gefeiert. Frauen und Männer verschiedener Konfessionen kommen dazu in Kirchen und Gemeindehäusern zusammen. Glaube, Gebet und Handeln für eine gerechte Welt gehörten untrennbar zusammen, betonen die Organisatorinnen.