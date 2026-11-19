adventsgebet
herr
es ist advent
die lichter berühren mich
sie erhellen meine träume -
hilf mir meine sehnsucht
in deine liebe zu stellen
herr
alles glitzert und glänzt
manches ist nur fassade
dennoch bin ich fasziniert -
lehre mich das staunen
und schenke mir deine sicht
herr
ob wichteln oder wünschen
empfangen oder schenken
ich bin dir unendlich wichtig -
gib mir bitte deinen geist
damit ich göttlich handle
herr
bald ist heilige nacht
viele werden beschenkt
noch mehr gehen leer aus
die nacht als enttäuschung
heile alle wunden herzen
Adventsgebet von Michael Lehmler als PDF zum Download
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sonntagsblatt/lehmlerq