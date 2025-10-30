Ich habe lange gegen Halloween gekämpft. Denn es fällt halt auf den Reformationstag. Unseren Gründungstag, irgendwie. Und das bedeutet: Gottesdienste feiern. Normalerweise abends nach der Arbeit – ist ja kein Feiertag mehr. Also, wenn alle draußen sind und Süßes oder Saures sammeln. Pfarrer*innen verteilen "Luther-Bonbons" und schnitzen Kürbisse mit Lutherrose. Als Zeichen des Protests. Kinder meiden das Pfarrhaus natürlich einfach. Klar.

Die große Frage ist: Sollten Christen sich gegen diesen ursprünglich heidnischen, verrückt konsumorientierten Feiertag wehren?

Inzwischen bin ich davon überzeugt: Wir können diesen Kampf nur verlieren. Gegen Verkleidung und Süßes kommt eigentlich nichts an. Und, es gibt gute Gründe, Halloween in die Kirchen zu holen. (Ich sag das nicht nur als Mutter, die es aufgegeben hat, mit ihren Kindern über Süßes oder Saures zu streiten. Sondern auch als Pfarrerin.)

Jesus starb den öffentlichen Tod

Als wir in den USA lebten, erfasste uns das Halloweenfieber. Kurz vor Halloween schlichen sich immer mehr Skelette in die Vorgärten. Skelette, die an einem Tisch sitzen und Karten spielen. Ein Skelett, das einsam auf einer Bank hängt, andere bewachen einen Eingang. Familien dekorierten ihre Häuser und planten Kostüme, die ganze Nachbarschaft war unterwegs, ein Riesenfest!

Mir wurde klar: Der Tod ist nie so sichtbar und so verspottet wie zu dieser Jahreszeit. Kurz bevor wir an unsere Verstorbenen denken. Den Tod sichtbar machen und des Todes Macht verhöhnen.

Ist es nicht genau das, was Jesus am Kreuz und bei seiner Auferstehung getan hat? Er starb den öffentlichsten Tod, hoch oben auf einem Hügel, sichtbar für alle, die Lust hatte, zuzuschauen. Und er nahm dem Tod die Macht. Das ist es, was wir jedes Jahr aufs Neue zu Ostern feiern. (Vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass es bei Halloween und Ostern viel zu viele Süßigkeiten gibt...)

Gott ist stärker als der Tod

Nur weil wir wissen, dass der Tod nicht über das Leben siegt, dass der Tod niemanden von Gott trennt, können wir auch Allerheiligen feiern. Wir trauern um unsere Lieben und wissen, dass sie bei Gott sind. Wir trauern um verpasste Chancen, erinnern uns an all die guten Zeiten und wundern uns über die schweren. Wir legen unsere Erinnerungen vertrauensvoll in Gottes Hände. Versichert, dass Gott stärker ist als der Tod. Dass der Tod uns nicht zu Tode erschrecken kann.

Deshalb stehe ich inzwischen voll hinter Halloween. Klar ist es leicht, sich über Geld zu beschweren, das für Süßigkeiten verschwendet wird. (Andererseits, kann man überhaupt Geld für Süßigkeiten verschwenden?)

Und noch etwas: Wann sonst öffnen wir unsere Haustüren für so viele Fremde? Wann verteilen wir so viele Geschenke - oft von Fremden an Fremde - nur um der Freude willen? Im besten Fall porträtiert Halloween, wie "allein aus Gnade" praktisch aussieht. Allein das ist schon ein Grund zum Feiern. Und es ist wahrscheinlich das, was die Toten sich von uns wünschen würden. Dass wir einmal friedlich zusammen Spaß haben. Und wissen, der Tod kann uns nichts anhaben. Die Geisterwelt auch nicht. Denn Gott ist stärker.