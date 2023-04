Josef - der Liebhaber

Das notwendige Gegenstück aus männlicher Sicht steht aber auch in der Bibel, bei Matthäus. Es fängt mit einer Ahnenreihe von Abraham bis Josef an (Männer mögen klar strukturierte Tabellen, bis heute!). Jesus wird über Josef, den Mann aus königlichem Geblüt, zur Nachkommenschaft Davids gezählt, auf der die Messias-Verheißung Israels ruht. Josef wird so als Hauptdarsteller eingeführt. Und nach und nach erfährt man, dass er eine gewaltige Rolle spielt. Denn an ihm wird deutlich, wie ein Mann auf seinem Reifungsweg vier große männliche Archetypen, seelische Leitbilder, integrieren kann: den Liebhaber, den Magier, den Krieger und den König.

Anfangs sind Josef und Maria verlobt, ein festes Paar vor der Hochzeit. Josef ist zuerst einmal der Liebhaber. Zu diesem Archetyp gehören Lebenslust, Leidenschaft, Eros und Sensibilität. Wer liebt, hat Zugang zu seinen Gefühlen und kann auch die leisen Zwischentöne ausdrücken. Sinn und Sinnlichkeit sind eng verbunden. Fatalerweise hat die leibfeindliche Seite der christlichen Tradition den »Liebhaber« oft bekämpft - auch bei Josef. Seine angebliche Keuschheit widerspricht sowohl dem Evangelium als auch dem jüdischen Eheverständnis, in dem Enthaltsamkeit als Sünde verstanden wurde.

Josef - der verliebte Zimmermann

Josef ist ein verliebter Mann, der eine eigene Familie gründen will. Darum schockiert ihn auch das, womit ihn Maria konfrontiert: Sie hat eine eigene Gotteserfahrung gemacht, die zu einer radikalen Veränderung in ihrem Inneren führt. Heute deuten wir es so: Die Geburt des göttlichen Kindes symbolisiert die geistige Neugeburt in der Mitte der Seele. Es gibt nichts Größeres, als das göttliche Kind in sich zu empfangen, auszutragen und zu gebären. Plötzlich ist Maria mit etwas ganz Großem verbunden, das ihre Verbindung zu Josef bei Weitem übersteigt und erst einmal gar nichts mit ihm zu tun hat.

Maria wird ihm fremd, und Josef entwickelt heimlich Trennungsfantasien. Er will sich aus der Affäre ziehen und Maria verlassen. Er hält sich für gerecht und fair, schließlich ist sie an der Krise schuld und nicht er. Maria wiederum fühlt sich von Josef im Stich gelassen und geht ihrerseits auf Distanz. Sie verschwindet für drei Monate zu ihrer Verwandten Elisabeth. Die Paarbeziehung der beiden steht auf der Kippe, sie leben innerlich wie äußerlich getrennt.

Josef und der magische Engelsflüsterer

Aber dann kommt unverhofft die Wende. Josef wird vom Archetyp des Magiers berührt, der ihm das Reich des Unbewussten erschließt. Ein Engel schenkt ihm im Traum eine spirituelle Deutung der Situation: Das Kind, das Maria erwartet, ist göttlichen Ursprungs. Der Magiertypus erzeugt innere Verwandlung und lädt ein, sich für die Kräfte der Seele zu öffnen. In allen Situationen, die sich mit Verstand und Logik nicht lösen lassen, erfährt ein Mann göttlichen Beistand, sobald er zu seiner Intuition findet.

Nun kann Josef wieder konstruktiv handeln. Nicht mehr vom Gesetz, sondern vom Geist erfüllt, kann er Maria, die vom Geist Erfüllte, an seine Seite stellen. So werden die beiden zu einem Paar, das in der Welt des Geistes beheimatet ist. Die beiden sind zu Fuß nach Bethlehem aufgebrochen. Sie müssen und dürfen sich Zeit lassen, jeden einzelnen Schritt dieses Wandlungswegs bewusst zu erleben. Dabei wächst in ihnen das Kind Immanuel (»Gott mit uns«), ein Symbol für Gottes wachsende Gegenwart. Das ist mühsam. Ein Mann rechnet nicht umsonst mit bedrohlichen Ungeheuern, wenn er sich auf diesen inneren Weg des Magiers einlässt. Die Schrecken der Kindheit, die Ängste der Pubertät, die Verwundungen des Erwachsenen, die Integration unreifer Anteile der Persönlichkeit - es ist immer ein Heldenweg, sich mit seinem Innersten zu befassen.