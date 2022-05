Fühlen Sie sich durch die Anwesenheit von Muslimen in Deutschland bedroht? Keine Sorge, das ist keine Fangfrage. Sie dürfen ruhig ehrlich antworten. Der Augsburger Religions-Pädagoge Manfred Riegger jedenfalls meint, Vorurteile ließen sich am besten durch Kontakt überwinden. Und dazu gehört auch, sich seine ablehnende oder ängstliche Haltung erstmal einzugestehen - um anschließend zu schauen, wie man sie überwinden kann.

Das interreligiöse Projekt der Pädagogischen Hochschule Weingarten "Weingarten InterReligio / W.I.R." will die interreligiöse und interkulturelle Verständigung unter gesellschaftlichen Gruppierungen verstärken. In seinem Rahmen wird Manfred Riegger am Mittwoch, den 18. Mai 2022, einen Vortrag mit dem Titel "Durch die vielen Muslime fühle ich..." halten. Wir haben mit ihm vorab darüber gesprochen, wie Gefühle und Verstand helfen können, Grenzen zu überwinden.

Der Titel ihres Vortrags lautet "Durch die vielen Muslime fühle ich…". Es geht also um Vorurteile gegenüber Muslimen?

Manfred Riegger: Wenn ich mit einer Gegenfrage antworten darf: Was vermuten Sie noch?

Ich würde vermuten, dass der Satz mit einem negativen Gefühl endet…

Riegger: Das ist wirklich interessant. Also zunächst werde ich auch die Teilnehmenden nach ihren Vermutungen fragen: Ich lasse sie überlegen, wie sie den Satz vollenden würden? Das Satzende lautet "mich wie ein Fremder im eigenen Land". Dieser Satz wird häufig in empirischen Untersuchungen der Soziologie zu Islamfeindlichkeit verwendet. Unter Nichtmuslimen bekommt er dann oft eine Zustimmung von etwa 50 Prozent. Das führt regelmäßig zu einem Aufschrei.

Und Sie halten das für übertrieben?

Riegger: Natürlich gibt es Islamfeindlichkeit in Deutschland. Ich will aber genauer hinschauen: Was wird da gemessen? Fremder im eigenen Land: Was versteht man unter dem vieldeutigen Wort fremd? Was wird unter Gefühl verstanden? Angst oder Freude – das wären Emotionen, die werden aber nicht angesprochen. Als Pädagoge arbeite ich nicht nur mit Inhalten, sondern immer auch mit Emotionen: Woran kann ich bestimmte Gefühle festmachen? Wie gehe ich mit ihnen um? Was bedeutet dies für unser menschliches Miteinander?

"Was löst es bei mir aus, wenn ich abends um neun in einem Stadtviertel mit hohem Migrationsanteil unterwegs bin und nur fremde Sprachen höre?"

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Riegger: Was löst es bei mir aus, wenn ich abends um neun in einem Stadtviertel mit hohem Migrationsanteil unterwegs bin und nur fremde Sprachen höre? Da kann ich mich fragen: Wo bin ich denn jetzt? Es ist nachvollziehbar, wenn man sich in einer solchen Situation unwohl fühlt. Die Frage ist dann: Wie gehe ich auch rational damit um? Schaue ich genauer hin, rede ich vielleicht mit den Fremden, registriere ich, dass ich auch nett gegrüßt werde? Angst allein macht eng. Dann nimmt man vielleicht die positiven Ereignisse gar nicht wahr.