Tiere und Religion

Segen für Haustiere: Theologin erklärt, was es mit Arche-Noah-Gottesdiensten auf sich hat

Maria-Jolanda Boselli bietet als Theologin und Prädikantin in der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde in München etwa Neues an: Am 23. Juli findet ein sogenannter Arche-Noah-Gottesdienst statt, zu dem Gottesdienstbesucher mit ihren Haustieren eingeladen sind. Wie sie auf diese Idee kam und welche Herausforderungen solch ein Gottesdienst mit sich bringt, verrät Boselli dem Sonntagsblatt.