Es ist wieder so weit: Die besinnlichste Zeit des Jahres ist im vollen Gange, die To-do-Listen explodieren (nächstes Jahr mache ich alles anders) und zwischen Plätzchentellern, Familienchat und Geschenkedrama wird es besinnlich. Für alle, die sich fragen, wie man als guter Christ "richtig" Weihnachten feiert, hier ein kleiner Leitfaden. Vielleicht nicht ganz so ernst gemeint, aber mit dem Weihnachtstipp am Ende.

Stufe 1: Der Heiligabend-Marathon

Wer an Heiligabend nur einen Gottesdienst besucht, hat offensichtlich noch nicht verstanden, wie ernst die Lage ist. In Bayreuth sieht das ungefähr so aus:

14 Uhr: Krippenspiel mit Engeln im Glitzer-Tüll und Hirten im karierten Hemd

16 Uhr: Familiengottesdienst für die, die um 14 Uhr noch Kartoffelsalat schneiden

18 Uhr: Christvesper für alle, die "es gern klassisch mögen"

22 oder 23 Uhr: Christmette für die Hardliner, die erst nach dem vierten "O du fröhliche" so richtig in Stimmung kommen

Die eigentliche Kunst liegt nicht in der Frömmigkeit, sondern in der Logistik:

Wer bringt wann welche Kinder wohin, wer parkt wo, wer hält welche Bankreihe frei und wer schafft es, nicht auf den letzten Drücker in der Tür zu stehen, während der Pfarrer schon "Herzlich willkommen" sagt?

Stufe 2: Zwischen den Jahren – vom Gottesdienst zur Veranstaltung

Hat man Heiligabend überlebt, geht es weiter:

Am 1. Weihnachtsfeiertag Festgottesdienst, gern mit Chor und großer Liturgie.

Am 2. Feiertag: Gelegenheit für alle, die an den Tagen davor "leider nicht konnten", jetzt aber sehr überzeugt betonen, wie wichtig ihnen Weihnachten "im Kern" ist.

Dann: Konzerte, Andachten, offene Kirche, vielleicht eine Taizé-Feier, ein Orgelkonzert, ein ökumenisches Angebot.

Silvester: Jahresabschlussgottesdienst.

Neujahr: "Guter Start ins neue Jahr".

6. Januar: Epiphanias – wer bis dahin durchhält, darf sich offiziell "Weihnachtsprofi" nennen.

Stufe 3: Spirituelles Selbstoptimierungsprogramm

Man kann Weihnachten auch angehen wie ein Fitnessprogramm:

"Dieses Jahr mache ich mehr Advent als letztes Jahr. Mindestens eine Andacht pro Woche, dazu ein digitales Adventsformat, dazu eine Spendenaktion und natürlich tägliche Impulse auf Instagram."

Auch beliebt: Der Vergleich.

"Die Müller war in der Christmette und am 1. Feiertag früh. Die muss sehr gläubig sein."

"Der Meier war gar nicht da, nur an der Krippe kurz zum Foto machen. Sowas von Scheinheilig."

Ganz ehrlich: Wer Weihnachten als Ranking versteht, hat die Weihnachtsgeschichte elegant auf den Kopf gestellt.

Und jetzt: Was ist eigentlich der Punkt?

Die biblische Weihnachtsgeschichte erwähnt kein einziges Mal:

"Mindestens zwei Gottesdienste besuchen"

"Alle Familienmitglieder müssen harmonisch lächeln"

"Das Essen muss perfekt sein"

Dafür erzählt sie von:

Menschen, die sich aufmachen

Hirten, die mitten in der Nacht aufbrechen

Engeln, die sagen: "Fürchtet euch nicht"

Einem Kind, das zeigt: Gott ist nicht gegen euch, sondern für euch

Vielleicht sieht "gutes" christliches Weihnachten so aus:

Einen Gottesdienst wählen, der wirklich guttut. Nicht alle "mitnehmen", sondern bewusst da sein.

Einen Moment Stille zulassen: Zuhause, in der Kirche, unterwegs. Ohne Handy, ohne Kamera.

Jemanden im Blick haben, der allein wäre, wenn ihn niemand fragt. Ein Anruf, eine Einladung, ein Teller Plätzchen an der Wohnungstür können mehr "echtes Weihnachten" vermitteln als zehn perfekt organisierte Feiern.

Sich selbst nicht überfordern: Gott kommt zur Welt, obwohl unsere Listen unvollständig sind und das Leben chaotisch wirkt.

Weihnachten feiern – nicht funktionieren

Die vielen Gottesdienste sind kein Pflichtkatalog, sondern eine Einladung: Du darfst kommen, musst aber nichts beweisen.

Wer an Heiligabend voll im Stress durch die Kirchentür stolpert, ist genauso eingeladen wie die, die seit Wochen andächtig Adventslieder hören.

Am Ende geht es nicht darum, ob wir Weihnachten "perfekt feiern", sondern ob wir diesen einen wichtigen Moment spürt. Gott ist da, ich fürchte mich nicht.

Wer das einen Moment lang spürt, feiert Weihnachten bereits sehr "richtig". Ganz ohne vier Gottesdienste am Tag.