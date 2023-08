1. Die Erlöserkirche in Kahl am Main

Die niedrigst gelegene evangelische Kirche in Bayern ist die Erlöserkirche. Sie liegt in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Kahl am Main. Die Erlöserkirche wurde 1962 eingeweiht.

Ihr architektonisches Grundprinzip ist das Quadrat. Das zeigt sich daran, dass der Vorplatz, die Vorderfront und der Innenraum die exakt gleichen Maße haben. Auch viele andere Elemente der Kirche haben die Form eines Quadrats. Zum Beispiel der Altar, die Fenster und das Dachkreuz. 2012 wurde die Kirche renoviert.

2. Die Kreuzkirche Gemeinde Kleinwalsertal

Die Evangelische Kreuzkirche in der Gemeinde Kleinwalsertal hat einen asymmetrisch geschnittenen, annähernd eiförmigen Grundriss. Am 20. Juli 1952 wurde der Grundstein der Kirche gelegt und am 19. Juli 1953 wurde sie eingeweiht. 1960 wurde die Kirche durch einen Anbau erweitert. Sie bietet 250 Sitzplätze und seit 1961 eine Orgel. 1962 wurde das Mesner- und Pfarrhaus angebaut und später saniert.

3. Kirche Weimarschmieden

Die Evangelische Kirche in Weimarschmieden ist die nördlichste evangelische Kirche in Bayern. Sie gehört zu dem Dekanat Bad Neustadt. Am 24. Oktober 1804 wurde sie eingeweiht und am 31. Oktober 2018 wurde die Sanierung der evangelischen Kirche fertiggestellt.

4. Hubertuskapelle Berchtesgaden/Schöngau

Die Hubertuskapelle im Ortsteil Unterstein in Schöngau am Königssee ist die südlichste evangelische Kirche in Bayern. Sie wurde 1761 eingeweiht und als barocke Kapelle erbaut. Sie wird auch Schornkapelle genannt. Der sogenannte "Adlergraf" von Arco-Zinneberg bewohnte im 19. Jahrhundert das ehemalige Schloss Hubertus, an das der Name der Kapelle erinnert. Den Adlergraf störten die Gläubigen, die in die Kapelle gingen und ließ sie schließen.

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg diente sie nicht mehr als Gotteshaus. Seit 1957 wird sie wieder genutzt. 2010 kaufte die Kirchengemeinde die Kapelle und ließ sie renovieren. Bei der Renovierung wurde ein Schindeldach gebaut. Die Hubertuskapelle liegt innerhalb eines fünf Hektar großen, öffentlich zugänglichen, Parks.