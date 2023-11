Das Evangelische Dekanat Weißenburg ist vom 12. bis 22. November Schwerpunktdekanat der Evangelischen Landeskirche in Bayern zur Ökumenischen Friedensdekade 2023.

Eröffnet wird die Friedensdekade mit einem zentralen Gottesdienst am Sonntag (12. November, 10.00 Uhr) in der St. Andreaskirche in Weißenburg. Dabei sind Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern und Pfarrer Martin Tontsch von der Arbeitsstelle kokon für konstruktive Konfliktbearbeitung.

Friedensdekade: Seit über 40 Jahren

Seit über 40 Jahren setzt sich die Ökumenische Friedensdekade für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung ein. Auch 2023 will sie zur Vertiefung des christlichen Friedenszeugnisses und zur friedenspolitischen Willensbildung in Kirchen, Gemeinden und Gesellschaft beitragen.

Die Idee zur Friedensdekade (ursprünglich "Friedenswoche" genannt) entstand in den Niederlanden. Dort hatte der "Interkirchliche Friedensrat" die Friedenswoche eingeführt, um das Engagement der Kirchenmitglieder für Friedensfragen zu stärken. Auf der Vollversammlung des EYCE (Ökumenischer Jugendrat in Europa) 1979 wurde die Anregung allen Mitgliedern empfohlen. In West- und Ostdeutschland wurde die Idee 1980 gleichzeitig aufgegriffen.

Seit 1983 ist das Logo "Schwerter zu Pflugscharen" das Erkennungszeichen der Ökumenischen Friedensdekade. Sie findet jedes Jahr am vom drittletzten Sonntag des Kirchenjahres bis zum Buß- und Bettag statt.