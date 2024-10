Gastbeitrag

"Wir kommen bald wieder": Pfarrerin Laura Poirot über einen ungewöhnlichen Aperitifgottesdienst

Zahlreiche Gemeinden haben sich an der bayernweiten Aktion "Gottesdienst erleben" beteiligt. Auch die evangelische Friedenskirche in Gaimersheim (Lk. Eichstätt) öffnete mit einem Aperitifgottesdienst ihre Kirchentür für Neuzugezogene und Interessierte. Wie die besondere Aktion ankam und was die Neuzugezogenen bewegt hat zu kommen, hat Pfarrerin Laura Poirot herausgefunden.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten