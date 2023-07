Seit kurzem ist klar: Die rund 100.000 Beschäftigten der Diakonie in Bayern erhalten einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Die Sonderzahlung wird 2024 steuerfrei ausbezahlt. Die Gehälter bei der Diakonie steigen um 5,5 Prozent. Im Januar 2023 waren sie bereits um 3,5 Prozent angehoben worden.

Doch was ist mit den kirchlich Beschäftigten? Das haben wir Klaus Klemm, Co-Vorsitzender des Präsidiums des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vkm) Bayern gefragt.

3.000 Euro Inflationsaussgleich plus 5,5 Prozent

Die aktuelle Entgeltvereinbarung für den Bereich der Verfassten Kirche gelte noch bis Ende September 2023, erklärt Klemm. Für den anstehenden Abschluss werde sicher der Tarifvertrag der Länder (TvL) der "Orientierungsrahmen" sein:

"3.000 Euro Inflationsausgleichzahlung sowie eine Entgelterhöhung um 200 Euro und anschließend 5,5 Prozent, mind. insgesamt 350 Euro, könnten wir uns bei einer Laufzeit von 24 Monaten als Abschluss aktuell vorstellen."

Klemm fährt fort, die Verhandlungen in der kommenden Tarifrunde des TvL fänden voraussichtlich am 26. Oktober, am 2. und 3. November sowie am 7. bis 9. Dezember 2023 statt: "Parallel werden auch wir das Gespräch mit den Dienstgebern suchen."

vkm Bayern rechnet mit schwierigen Gesprächen

Angesichts der angespannten finanziellen Situation der bayerischen Landeskirche gehe der vkm von schwierigen Gesprächen aus: "Wir erwarten, dass ein kirchlicher Abschluss bis Ende Januar 2024 erzielt wird."

Klemm versichert, der vkm werde ein Ergebnis erreichen, das sich an anderen Tarifabschlüssen im Bereich des öffentlichen Dienstes messen lassen könne:

"Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten jeden Tag mit hohem Engagement. Sie haben eine Inflationsausgleichszahlung und eine angemessene Tariferhöhung verdient."

Das ist die Arbeitsrechtliche Kommission

Die Tarifabschlüsse für die Diakonie und die Kirche kommen auf dem sogenannten "Dritten Weg" zustande. Über Löhne und Gehälter entscheidet die mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch besetzte 16-köpfige Arbeitsrechtliche Kommission als oberstes Tarifgremium. Die Beschlüsse der ARK sind verbindlich.