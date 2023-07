Mit der Bilderausstellung "Jesus liebt" von Rosa von Praunheim wurden am Donnerstag, 20. Juli (19 Uhr), in der Nürnberger Egidienkirche die Prideweeks des CSD (Christopher Street Day) in Nürnberg eröffnet.

"Jesus liebt" will zur Diskussion anregen

Die Ausstellung "Jesus liebt" sollte bis zum 12. August eine Auswahl neuer Bilder von Rosa von Praunheim präsentieren und zur Diskussion anregen. Als Filmemacher und Aktivist der schwulen Emanzipationsbewegung und Maler beschäftige sich Rosa von Praunheim in seinen Bildern mit repressiver Religion und befreiter Sexualität, Liebe und Tod.

Ausstellung "Jesus liebt" bleibt weiter geschlossen

Die Ausstellung bleibt für die nächsten Tage geschlossen. Wie der geschäftsführende Pfarrer des Kirchenvorstands, Martin Brons, am Dienstagabend mitteilte, wolle der Kirchenvorstand in den kommenden Tagen eine abschließende Entscheidung treffen. "Wir stellen uns der Aufgabe, die entstandenen Verletzungen, die einzelne Bilder ausgelöst haben, ernst zu nehmen", schrieb Brons.

Zugleich sei es eine Aufgabe, "in der weltoffenen Kulturkirche St. Egidien gesellschaftspolitisch und religiös herausfordernden künstlerischen Positionen Raum zu geben".

Die Bilder der Ausstellung, die zum Programm der "Pride Weeks" des CSD Nürnberg gehört, setzen sich mit Religion, Sexualität, Liebe und Tod auseinander und zeigen provokant teils explizite homoerotische und sexuelle Handlungen. Einige der Bilder befinden sich hinter einem Vorhang mit dem Hinweis, dass sie nur für Erwachsene sind. Die Ausstellung wolle sich kritisch mit Themen wie Missbrauch in der Kirche, Frauen- und Queerfeindlichkeit auseinandersetzen, heißt es in der Ausstellungsbeschreibung. Grund für die kurzfristige Schließung der Ausstellung am Dienstag (25. Juli) sei die Flut an Kritik per Mail und Telefon. Auf den Social-Media-Kanälen der Kirche sind neben kritischen Stimmen auch Hass-Botschaften zu finden.

"Selbstverständlich respektieren wir den Entschluss der Kirche", teilte die Vorstandschaft des Fördervereins Christopher-Street-Day Nürnberg am Mittwoch mit.

Man sei dankbar, zusammen mit der Egidienkirche "diesen Weg der künstlerischen Freiheit" zu gehen und stehe nach wie vor zur Entscheidung, die Bilder nach Nürnberg geholt zu haben. "Wir wünschen uns, dass die Ausstellung sehr bald wieder für jeden kunstinteressierten Menschen zugänglich ist", so die Mitteilung weiter. Eine dauerhafte Schließung würde demnach ein ernsthaftes Bekenntnis zu einer Kulturkirche und die Öffnung der evangelischen Kirche gegenüber queeren Lebensentwürfe infrage stellen.

Keine "weitere Provokation"

Bereits am Dienstag, 25. Juli, blieb die Ausstellung vorerst geschlossen. "Die Ausstellung bleibt entgegen der ursprünglichen Ankündigung am Di 25.7. geschlossen", heißt es auf der Internetseite von St. Egidien. Am Dienstagnachmittag werde ein Treffen des Kirchenvorstands stattfinden, um das weitere Vorgehen zu besprechen, sagte der Pressesprecher des Dekanats Nürnberg, Joachim Baumgardt, auf Anfrage des Sonntagsblatts.

Grund für die kurzfristige Schließung der Ausstellung sei die Flut an Kritik per Mail und Telefon. Laut Baumgardt sei zu vermuten, dass die meisten negativen Rückmeldungen von Menschen kämen, die sich die Ausstellung nicht selbst angesehen hätten, sondern aufgrund der medialen Berichterstattung davon erfuhren. "Die Personen, die da waren, haben sich eher nicht so kritisch geäußert", sagte der Pressesprecher. Auf den Social-Media-Kanälen der Kirche sind neben kritischen Stimmen auch Hass-Botschaften zu finden.

"Aufgrund der Rückmeldungen empfinden wir eine Fürsorgepflicht, nicht einen Modus der weiteren Provokation zu fahren", sagte der organisierende Pfarrer Thomas Zeitler dem Sonntagsblatt.

Die Bilder der Ausstellung, die zum Programm der "Pride Weeks" des CSD Nürnberg gehört, sind laut Beschreibung der Egidienkirche alle in diesem Jahr und im Blick auf den kirchlichen Kontext, in dem sie gezeigt werden, entstanden. Sie setzen sich mit Religion, Sexualität, Liebe und Tod auseinander und zeigen provokant teils explizite homoerotische und sexuelle Handlungen.

Einige der Bilder befinden sich hinter einem Vorhang mit dem Hinweis, dass sie nur für Erwachsene sind. Die Ausstellung wolle sich kritisch mit Themen wie Missbrauch in der Kirche, Frauen- und Queerfeindlichkeit auseinandersetzen. "Es ist ein wichtiger Blick, den die Ausstellung transportiert, sonst hätten wir das nicht gemacht", sagte Zeitler.

Der Mann hinter der Ausstellung

Die Ausstellung stammt vom Künstler Rosa von Praunheim und beinhaltet scharfe Kritik an der Kirche und ihrem Umgang mit Homosexualität. Von Praunheim ist einer der einflussreichsten und kontroversesten Persönlichkeiten in der deutschen Filmlandschaft, insbesondere in Bezug auf schwule und lesbische Themen sowie soziale und politische Fragen. Er gehört zu den Pionieren des queeren Films in Deutschland und hat sich in seiner Karriere für die Sichtbarkeit und Rechte der LGBTQ+-Community eingesetzt.

Sein Werk umfasst eine Vielzahl von Dokumentarfilmen, Spielfilmen und Fernsehproduktionen. Einige seiner bekanntesten Filme sind "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" (1971), "Tunten lügen nicht" (1999), "Härte" (2015) und "Darkroom - Tödliche Tropfen" (2017).

Auf Twitter gewinnt man schnell einen Eindruck, aus welchen Kreisen die Kritik an der Ausstellung hauptsächlich stammt: Queerfeindliche Accounts, oft zudem aus dem impfskeptischen oder anderweitig verschwörungsgläubigen Milieu, haben das Thema dort auf die Agenda gesetzt.

CSD Nürnberg am 5. August

Unter dem Motto "Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!" gehen am Hauptwochenende des CSD am Samstag, 5. August, queere und nicht-queere Menschen auf die Straße, hieß es. Die Demonstration startet um 12.15 Uhr am Berliner Platz und endet gegen 14 Uhr am Kornmarkt. Bundesweit fehle nur in Bayern ein Aktionsplan für queere Menschen, hieß es. Wegen steigender Queerfeindlichkeit und einem Rechtsruck in Politik und Gesellschaft hätten sich die 20 bayerischen CSDs zusammengeschlossen, um mit einer Kampagne diesen Aktionsplan zu fordern.

Auf dem Kornmarkt findet am Samstag und am Sonntag, 6. August, ein Fest statt, mit dem die Vielfalt gefeiert werde, heißt es weiter in der Mitteilung. Mehr als 15 musikalischen und politische Acts seien geplant. Die Schirmherrschaft hat der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König übernommen.