Ein Segen für die Liebe

"Einfach Heiraten": So lief die Spontan-Hochzeits-Aktion der Landeskirche

Was andere Brautleute oft monatelang vorbereiten, war am 23.3.23 in der evangelischen Landeskirche spontan und ohne viel Aufwand zu haben: Gottes Segen für die Liebe. Wie sehr die Kirche damit einen Nerv getroffen hat, zeigt die Resonanz.