Viele würden sie am liebsten verdrängen: die Jahre 2020 bis 2022, in denen Masken, Ausgangsbeschränkungen oder Inzidenzen das Leben bestimmten. Fünf Jahre nach dem ersten Lockdown will die bayerische Landeskirche von den Menschen wissen, wie sie die Rolle der Kirche in dieser Zeit bewerten. Eine mutige Aktion, die überfällig ist.

Corona als Prüfstein für Gesellschaft und Kirche

Corona kam wie eine biblische Plage über das Land. Und war gesellschaftlich ein Spaltpilz. Wer zu viel hinterfragte, wurde als "Verschwörungstheoretiker" oder "Schwurbler" verunglimpft. Umgekehrt wurden Menschen, die sich an die Regeln hielten, als "Mitläufer" oder "Schlafschafe" diffamiert.

Die Frage nach dem Umgang mit dem Virus und den Maßnahmen hat tiefe Gräben zwischen Kollegen, Freunden und auch Familien hinterlassen, die bis heute nicht zugeschüttet sind.

"Wir wussten es ja auch nicht besser und haben lieber Vorsicht walten lassen" – so oder ähnlich wird immer wieder argumentiert, wenn man im Nachhinein die Corona-Maßnahmen rechtfertigen will.

So begründeten bisher auch Kirchenvertreter, dass sie Ungeimpfte von Gottesdiensten ausschlossen und persönliche seelsorgerliche Handlungen einstellten.

Maßnahmen, Moral und die Rolle der Kirche

Verdammt viel Maßnahme für verdammt wenig Wissen. Die Kirchen waren stramm auf Linie der Regierung. Die setzte sogar einen Ethikrat ein, um ihr Handeln durch ein auch von Theologen besetztes Gremium rechtfertigen zu lassen. Oft schienen dessen Kommentare zum staatlichen Handeln wie bestellte Gutachten.

"Not lehrt beten", sagt der Volksmund. Für die Corona-Jahre scheint das nicht zu gelten. In den Jahren 2020 bis 2022 kehrten so viele Menschen wie noch nie zuvor den Kirchen den Rücken. Laut der Plattform Statista traten im Vor-Corona-Jahr 2019 noch 266.738 aus der evangelischen Kirche in Deutschland aus. Auf der Höhe der Pandemie 2022 waren es 380.227.

Diesmal scheint die "Not" in Enttäuschung und Abkehr vom Gebet gemündet zu haben. Oder: Viele Menschen stellten auf den Prüfstand, was ihnen wichtig ist und wofür sie Steuern zahlen.

Ein überfälliger Diskurs beginnt

Und doch – oder gerade deswegen – ist es zu begrüßen, dass die Landeskirche eine Umfrage gestartet hat. "Wir werden einander viel verzeihen müssen", sagte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn früh in der Corona-Krise während einer Rede im Bundestag.

Der Satz öffnet ein Fenster, durch das jetzt auch die Kirche bereit ist zu blicken. Und sich angreifbar zu machen. Hut ab! Gehen wir also in diesen Diskurs – offen, kritisch, aber wertschätzend.