Mit ihren Schieferplatten an den Außenflächen, den rot gedeckten Dächern und den mit Steinen geschmückten Ecken der Fassade entspricht die Bauart der evangelische Lutherkirche in Bad Steben gänzlich dem in den 1870er Jahren entstandenen Heimatstil, ein Architekturstil, der auf ländliche Architekturformen zurückgreift. Dass sie nicht schon immer die Kirche der evangelischen Christen in Bad Steben ist, scheint nahezu undenkbar.

Geschichte der evangelischen Gemeinde in Bad Steben

Und trotzdem wurde die Kirche erst in den zwei Jahren von 1908 bis 1910 gebaut. Ihre Einweihung fand am 9. Oktober 1910 statt, ihren Namen erhielt sie sogar noch später. Vor ihrer Entstehung feierten die Protestanten, die im Markt Bad Steben wohnten, ihre Gottesdienste in der evangelischen Wehrkirche St. Walburga. Die Reste der alten evangelisch-lutherischen Pfarrkirche des Ortes stehen noch heute unmittelbar neben der Lutherkirche. Ihr Langhaus wurde mit der Fertigstellung des neuen Gotteshauses abgerissen. Dabei wurde die Kirche vermutlich schon im 13. oder 14. Jahrhundert gebaut und gilt sogar als Urpfarrei des Marktes und der Umgebung. Trotz ihrer historischen Bedeutung für den Markt wurde die Notwendigkeit einer neu gebauten Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts deutlich, als mit Einführung einer neuen Eisenbahn immer mehr Kurgäste den Markt besuchen, die Gemeinde in Bad Steben wuchs und sich Baumängel an der gotischen St. Walburga-Kirche bemerkbar machten.

Deshalb beauftragte die Gemeinde 1908 einen Architekten in den Diensten des königlichen Landbauamts Hof, der die Pläne für die Kirche entwarf. Ursprünglich hatte das Gotteshaus keinen Namen, erst mit seinem 75. Jubiläum erhielt es den Namen "Lutherkirche".

Architektonische Besonderheiten und Einrichtung der Kirche

Der Architekt der Kirche entwarf die Kirche aus Kostengründen in dem zu dieser Zeit neuen Baumaterial Eisenbeton. Damit gilt sie heute als eine der ersten in Eisenbeton gebauten Kirchen der Welt, älter ist in Deutschland nur die Markuskirche in Stuttgart, die bereits 1908 fertiggestellt wurde.

Außen wird mit den vielen Fassaden und einem kupfergedeckten Turm der Kirche der Einfluss des Heimatstils sehr deutlich. Im Innenraum ist die Kirche jedoch im Jugendstil gehalten, ihr Innenraum erinnert mit seinen dicken Säulen, dem runden, kupfernen Leuchter und den Ornamenten an byzantinische Räume. Beim Betreten der Kirche fällt der Blick schnell auf das blau-goldene Apsismosaik der Kirche, das den auferstandenen Jesus zeigt. Ebenfalls auffällig ist die dreiseitige Empore, die im Stil der Emporen vieler Predigerkirchen in Oberfranken gebaut worden ist.