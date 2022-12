Einen Tag, nachdem der weiße Rauch am Schornstein der Sixtinischen Kapelle emporgestiegen war, titelte die Bild "Wir sind Papst". Für die Deutschen war die Ernennung von Joseph Kardinal Ratzinger zum Papst eine große Sache. Doch die Begeisterung für Benedikt XVI. schwand recht schnell, als deutlich wurde, dass der Papst den konservativen Kurs seines Vorgängers fortführte.

Am Silvestersamstag, den 31. Dezember 2022, um 9.34 Uhr starb der emeritierte Papst Benedikt XVI. in seiner Residenz im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan, erklärte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Tagen zusehends verschlechtert. Öffentliche Auftritte gab es schon länger nicht mehr.

Joseph Aloisius Ratzinger stammte aus Marktl

Was hat Papst Benedikt XVI, der am 16. April 1927 im bayerischen Ort Marktl geboren wurde, in seinem Leben erreicht? Als Jugendlicher wurde Joseph Aloisius während des Zweiten Weltkriegs zum Arbeitsdienst in das österreichische Burgenland verschickt. Ende 1944 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und als Flakhelfer eingesetzt; bei Kriegsende kam er kurz in amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Ratzinger wurde 1951 zum Priester geweiht und schlug eine akademische Laufbahn ein. Als Professor lehrte er katholische Dogmatik und Dogmengeschichte an verschiedenen Universitäten. 1977 wurde er zum Erzbischof von München und Freising. Der Kardinal wurde 1981 an den Vatikan gerufen.

Als Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation bestimmte er in den folgenden Jahren maßgeblich den Kurs der Kurie mit. Im Konklave wurde er am 19. April 2005 mit 78 Jahren als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt – als erster deutscher Papst seit dem 16. Jahrhundert.

Was bleibt von diesem Papst?

Wer die Nachrufe evangelischer Geistlicher liest, wird dort nur wenig Lob für die Ökumene finden. Der Leitende Bischof der VELKD, Landesbischof Ralf Meister, würdigt Benedikt als "tiefgründigen Denker und Theologen" sowie frommen Menschen. Doch er erklärt auch, dass Ratzinger "kein einfacher Gesprächspartner" gewesen sei - vielmehr habe er die evangelische Kirche mit seinen Positionen herausgefordert.

EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus würdigt den "Scharfsinn und die intellektuelle Prägnanz" des Theologen, der immer betont habe, dass ein Dialog der Konfessionen "nur auf der Grundlage eines klaren eigenen Profils möglich sei". Bei seinem Besuch 2011 in Erfurt habe Papst Benedikt XVI. betont, dass die Ökumene die "großen Gemeinsamkeiten" nicht aus dem Blick verlieren dürfe, so Kurschus. Die Hoffnung, die sich damals die Evangelische Kirche im Hinblick auf eine gegenseitige Anerkennung des Abendmahls gemacht hatte, wurde gründlich enttäuscht. Der damalige EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider sagte damals: "Unser Herz brennt nach mehr. Und das war heute zu spüren", sagte er. Während des Pontifikats von Benedikt gab es auch später keine weitere Annäherung der beiden Kirchen.

Wie bitter das für die Evangelischen ist, lässt der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in seinem Nachruf anklingen. Die Erklärung "Dominus Jesus", die der damalige Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation 2000 veröffentlichte, habe "Verletzungen hinterlassen, die nachgewirkt haben", so Bedford-Strohm. Die darin formulierte Vorstellung, dass die katholische Kirche die "eigentliche Kirche" sei und alle anderen nur "kirchliche Gemeinschaften", sei "kein tragfähiges Konzept von Ökumene", so der Landesbischof.

Das größte Lob erteilen die evangelischen Geistlichen dem früheren Papst für seinen spektakulären Rücktritt. Joseph Ratzinger trat am 28. Februar 2013 freiwillig zurück mit der Begründung, dass ihm die Kräfte für dieses anspruchsvolle Amt fehlten. Dies sei ein Schritt gewesen, mit dem er das "Papstamt in seiner Menschlichkeit sichtbar gemacht habe", erklärte Landesbischof Meister in Hannover.

Umstritten blieb der emeritierte Papst Benedikt XVI. wegen seines Umgangs mit Fällen sexuellen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche. Zwar führte er strengere Regeln ein für den Umgang mit den Tätern und versetzte rund 400 Priester in den Laienstand. Erst kürzlich warf ein Missbrauchsopfer dem ehemaligen Papst vor, eine Mitschuld an den erlittenen Taten zu haben. Das Landgericht Traunstein hatte deshalb eine Feststellungsklage eingeleitet, der Gerichtstermin war für März vorgesehen.

Anders als der Kabarretist Hagen Rether ironisch vorraussagte, titelte die Bild-Zeitung am Silvestermorgen keineswegs "Wir sind tot", sondern zitierte den CSU-Politiker Söder mit den Worten "Wir trauern um unseren bayerischen Papst".

Im Freistaat wird der Leichnam des ehemaligen Papstes nicht bestattet werden. Ratzinger möchte in der Grotte unter dem Petersdom beigelegt werden. Zuvor gibt es für alle Gläubigen die Gelegenheit, sich von dem ehemaligen katholischen Oberhaupt zu verabschieden: Ab 2. Januar soll Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt werden. Und am 5. Januar um 9.30 Uhr wird Papst Franziskus das Requiem für seinen Vorgänger auf dem Petersplatz leiten.