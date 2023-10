Der Vizepräsident der evangelischen Landessynode Walter Schnell ist erneut in den mittelfränkischen Bezirkstag gewählt worden. Der Kammersteiner Altbürgermeister und Rother Vize-Landrat gehört dem Bezirkstag Mittelfranken seit 2008 an, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. Er kümmere sich dort um soziale und kulturelle Themen. Schnell ist bisher im Bezirkstag Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW).

Der Kammersteiner ist Beauftragter des Bezirkstags für das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim, in dem am vergangenen Sonntag die frühere Allersheimer Synagoge eröffnet worden ist. Auch das Museum Kirche in Franken, das unter anderem von der Evangelischen Landeskirche gefördert wird, gehört zu diesem Verantwortungsbereich, hieß es.