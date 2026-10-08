München (epd). Er war ein Popstar der Klassik, ein Orgelvirtuose, dem das Nachkriegs-München zu Füßen lag und der von Bayern aus Johann Sebastian Bachs Musik in alle Welt brachte: Der Dirigent Karl Richter (1926-1981) wäre am 15. Oktober 100 Jahre alt geworden. Die evangelische Markuskirche, ab 1951 für 30 Jahre Richters Wirkstätte, würdigt ihren berühmten Kantor mit mehreren Veranstaltungen während der Bach-Festwoche (10. bis 18. Oktober), darunter ein Jubiläumskonzert mit dem Tölzer Knabenchor. "Richter war nach 1945 eine Art internationaler Bach-Botschafter", begründet dessen Nach-Nachfolger auf der Orgelbank, Kirchenmusikdirektor Michael Roth, die Bedeutung des Geehrten.

Richter kam am 15. Oktober 1926 als viertes Kind eines evangelischen Pfarrers im sächsischen Plauen zur Welt. Nach dem Tod des Vaters 1935 zog die Familie nach Freiberg, wo Richter an der barocken Silbermann-Orgel übte. Für die letzten zwei Kriegsjahre wurde der 16-Jährige im Juli 1943 zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Nach 1945 studierte er am Konservatorium Leipzig und wurde 1949 Organist an der Leipziger Thomaskirche, verlor die Stelle aber nach Ablauf der Probezeit - die Gründe sind bis heute nicht ganz klar. 1951 kehrte er der DDR den Rücken und ging zunächst in die Schweiz, wo er ein Jahr zuvor seine spätere Frau kennengelernt hatte. Ebenfalls 1951 bekam er die Kantorenstelle in der Münchner Markuskirche und gründete den Bach-Chor und das Bach-Orchester - zwei Fundamente seiner steilen Karriere.

Tourneen nach Amerika und Asien

Denn für Richter ging es fortan beruflich nur noch bergauf: als Professor an der Münchner Musikhochschule, als Dirigent und Organist vor ausverkauften Kirchen und Sälen, als international gefragter Bach-Interpret auf zahlreichen Tourneen nach Amerika und Asien. "Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagt der Dirigent Hansjörg Albrecht, der von 2005 bis 2023 den Bach-Chor leitete. Dabei kam Richter ein Glücksfall zu Hilfe: So wie der Reformator Martin Luther zu seiner Zeit von der Erfindung des Buchdrucks profitierte, bekam der junge Kantor Rückenwind durch den Aufstieg der Schallplattenindustrie.

Das Klassik-Label "Deutsche Grammophon" wurde Richters Hausmarke. Rund 60 eigenständige Einspielungen, von einzelnen Kantatenalben bis zu umfangreichen Mehrfach-LP-Ausgaben der großen Bachwerke, wurden bis 1981 auf Vinyl gepresst. "Richters Aufnahmen waren international außerordentlich erfolgreich und erzielten seinerzeit weltweit Rekordverkäufe", teilte eine Konzernsprecherin mit. Gerade in Japan, wo der Dirigent mit seinen Ensembles öfter auftrat, gälten viele seiner Schallplatten "immer noch als Kult". Zum 100. Geburtstag des Ausnahmekünstlers habe man deshalb Anfang Oktober Richters Aufnahme der h-moll-Messe von 1961 veröffentlicht, neu gemastert und in einer limitierten Auflage von 2.500 Stück, dazu die Edition "Bach: Sacred Works", die den Kern von Richters Lebenswerk auf 19 CDs, DVDs und Blu-rays versammle.