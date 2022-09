Der Tel Aviver Gary Bertini Chor trifft am Mittwoch, 21. September in der Sebalduskirche auf das Deutsche Radio Kammerorchester (DRKO) und das Junge Kammerorchester Ostbayern (JKO). Der Gary Bertini Chor tourt dieses Jahr durch Europa, aber das Konzert in Nürnberg wird der einzige Auftritt in Deutschland sein.

Dass die beiden Kammerorchester und der Chor zusammen auftreten, geht auf die Initiative von Professor Walter Schreiber zurück. Er leitet die beiden Kammerchöre und spielte im WDR Symphonieorchester als erster Geiger unter dem Dirigenten Gary Bertin.

Akkustik meets Geschichte

St. Sebald in Nürnberg ist der perfekte Ort für das Konzert, weiß Pfarrer Martin Brons: "Zunächst eignet sich die Kirche akustisch für Kammermusik und Choraufführungen. Inhaltlich passend ist es aber aufgrund der Beziehungsarbeit zwischen der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg und unserer Kirchengemeinde. Wir haben im Sebalder Pfarrhof einen Ausstellungsraum zu den wiederentdeckten Zeugnissen jüdischen Lebens der Stadt Nürnberg und der Geschichte der Jüdischen Gemeinde eingerichtet.

Aufgrund der vielen antijüdischen Darstellungen in und an der Kirche ist uns die Beziehungs- und Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde und der deutsch-israelitischen Zusammenarbeit ein besonderes Anliegen.

Daher freue ich mich neben der Vorfreude auf die Musik auch besonders auf die neuen Kontakte und Begegnung mit den Chormitgliedern aus Tel Aviv."

Ein besonderes Programm

Die Besucher*innen können sich auf wunderbare Musik und die Begegnung mit deutsch-israelischem Kontext freuen. Auf dem Programm steht das Konzert für Oboe d’Amore A-Dur von Johann Sebastian Bach, das Konzert für 4 Violinen op. 3/10 von Antonio Vivaldi und Requiem für Chor und Orchester, op. 48 von Gabriel Fauré. Was gespielt wird, hat auch mit dem aktuellen Repertoir der Gruppen zu tun, meint Brons: "Aber: Ganz klar ist auch, dass ein Fauré-Requiem, also eine Totenmesse, die von einem Chor aus Israel in Nürnberg und St. Sebald erklingt, noch einmal ganz anders klingt.

Musikalisch wird auch besonders, dass die Messe in kammermusikalischer Besetzung aufgeführt wird. Dadurch treten einige Dinge noch einmal intensiver hervor als bei großer Besetzung."

Die Kammerorchester werden bereits ab Montag zusammen proben. Der Gary Bertini Chor wird dann am Dienstag dazustoßen. Diese gemeinsame Vorbereitung ist für Pfarrer Brons selbst auch schon etwas Besonderes: "Ich erlebe das gemeinsame Erarbeiten von Konzerten in der Kirche immer wieder als besondere Momente. Biographisch wird es den Beteiligten immer in Erinnerung und damit mit St. Sebald als Ort dieser Verbindung im Gedächtnis bleiben."