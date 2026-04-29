1. "Geh aus, mein Herz, und suche Freud"

… ist das wohl bekannteste Lied des evangelischen Pfarrers und geistlichen Liederdichters Paul Gerhardt (1607–1676). Darin fordert er die Menschen auf, raus in die Natur zu gehen, und beschreibt die Schönheit von Blumen, Bergen und Feldern im Sommer. Später wurde eine Auswahl der ursprünglich 15 Strophen auch als Wanderlied gesungen.

"Geh aus, mein Herz, und suche Freud

in dieser lieben Sommerzeit

an deines Gottes Gaben;

schau an der schönen Gärten Zier

und siehe, wie sie mir und dir

sich ausgeschmücket haben"

Gerhardt hat das Lied Mitte des 17. Jahrhunderts verfasst. Erstmals gedruckt wurde es 1653 im musikalischen Andachtsbuch "Praxis Pietatis Melica" des Komponisten Johann Crüger (1598–1662). Im Laufe der Zeit wurde es mit verschiedenen Melodien gesungen. Die fröhliche Melodie, die unter der Nummer 503 im Evangelischen Gesangbuch steht, stammt von dem deutschen Musiker August Harder (1775–1813).

Den kompletten Text und Links zu Noten und Musikrechten findet ihr hier.