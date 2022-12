Bernhard Petry wird neuer evangelischer Dekan in Erlangen. Der 58-Jährige wurde auf Vorschlag des Landeskirchenrats von einem Wahlgremium aus Kirchenvorstand und Dekanatsausschuss gewählt, teilte das Büro der Nürnberger Regionalbischöfin am Dienstag mit. Petry tritt die Nachfolge von Peter Huschke an, der am 30. April nächsten Jahres in den Ruhestand geht.

Als Dekan ist Petry zugleich erster Pfarrer in Erlangen-Neustadt. Sein Amt trete er voraussichtlich im Mai 2023 an. Mit Petry habe man einen "vielseitigen Theologen für den großen und facettenreichen Dekanatsbezirk Erlangen" gewinnen können, sagte Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern laut Mitteilung.

Der in Erlangen promovierte Pfarrer, Sozialmanager und Organisationsberater Petry verfüge über große Leitungserfahrung. Bisherige Stationen waren unter anderem die Gründung der Diakonischen Akademie Rummelsberg und des Wichern-Instituts für diakonische Praxisforschung und Konzeptentwicklung. Er war auch Leitender Schulstiftungsdirektor und Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Schulstiftung in Bayern sowie für kurze Zeit Vorstand Bildung bei Diakoneo.

Aus der langjährigen Arbeit als Studienleiter an der Gemeindeakademie der bayerischen evangelischen Landeskirche bringe Petry jede Menge Prozesserfahrung mit, die für die Dekanatsentwicklung in den kommenden Jahren ein großer Vorteil sein werde, sagte die Regionalbischöfin. Petry ist verheiratet mit Pfarrerin Gudrun Scheiner-Petry und hat zwei erwachsene Töchter.

Das Dekanat Erlangen umfasst 31 Kirchengemeinden in drei Regionen mit insgesamt rund 68.000 Gemeindegliedern.