Dachauer Pfarrer Björn Mensing erforscht eigene Familiengeschichte in der NS-Zeit

Trotz gründlicher Recherche habe er jedoch keinen Hinweis finden können, dass sein Großvater an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sei, sagt der Historiker. Der wichtigste Beleg sei für ihn ein Dokument vom Februar 1942, in dem der Kreisleiter Konrad Mensing für das "Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse ohne Schwerter", die niedrigste Auszeichnung, vorschlägt – nicht für Verdienste im Sinne der NS-Ideologie, sondern für gute Verwaltungsarbeit. Der Geschichtsbeauftragten im Kulturzentrum der Stadt Kcynia wiederum sei der Name "Mensing" vor seinem Besuch nicht bekannt gewesen, berichtet der Pfarrer. "Es ist dort über meinen Großvater nichts überliefert."

Treffen mit dem ehemaligen Kindermädchen

Nicht minder wichtig war für Björn Mensing ein Treffen mit Janina Hemmerling. Vor vier Jahren besuchte er bei seiner Recherche in Kcynia die alte Dame, die als Zwölfjährige Zwangsarbeit als Kindermädchen bei den Mensings leisten musste. "Sie ist die einzige Person, die sich noch unmittelbar an die Familie meines Großvaters erinnern konnte", sagt der Pfarrer. Mehrfach habe er nachgefragt, "ob sie sich an irgendwelche Vorfälle erinnern könnte", berichtet Björn Mensing.

Doch Janina Hemmerling verneinte: Sie habe die Zeit im Hause seiner Großeltern nicht in schlimmer Erinnerung. Ihr Vater, polnischer Mitarbeiter im Rathaus, habe Konrad Mensing als guten Chef bezeichnet. "Dennoch war er natürlich Teil eines Umfelds, in dem Polen als Menschen zweiter Klasse betrachtet wurden, die niedere Arbeiten verrichten und auf die Fahrbahn wechseln mussten, wenn ein Deutscher den Gehweg benutzte", sagt Björn Mensing.

Gerüchte um die Flucht

Um die Flucht vor der anrückenden Roten Armee im Januar 1945 ranken sich dem Pfarrer zufolge Gerüchte. Der Trek von Exin Richtung Westen sei wohl mit einem Tag Verspätung aufgebrochen. "Angeblich hatte mein Großvater seinen Fahrer losgeschickt, um die Söhne Konrad und Friedrich aus dem Internat abzuholen", sagt Mensing. Der Internatsleiter, ein strammer SS-Mann, habe die Schülerschaft nicht nach Hause gelassen – sie sollten im Schulverbund nach Westen ziehen.

Mensings Fahrer blieb wohl hartnäckig, jedenfalls kamen die Zwillinge nach Exin zurück und flohen gemeinsam mit der Familie. "Nach dem Krieg beschuldigten manche meinem Großvater, dass ihre Angehörige wegen dieser Verzögerung von der Roten Armee eingeholt und verschleppt oder ermordet worden waren", sagt Mensing.

Rehabilitierung und Frühverrentung

Nach der Flucht kehrte die Familie nach Hannover zurück. Weil er NSDAP-Ortsgruppenleiter war, konnte Konrad Mensing während des Entnazifizierungsprozesses kein öffentliches Amt ausüben. Um den Lebensunterhalt für die Familie zu bestreiten, verdingte er sich in einer Pilzkonservenfabrik. 1949 erfolgte seine Rehabilitierung, weil er als SPD-Mitglied selbst von politischer Verfolgung betroffen war und ihm als Amtskommissar im besetzten Polen keine Verbrechen nachzuweisen waren. Aus Altersgründen wurde Mensing frühverrentet und lebte bis zu seinem Tod 1961 in Adendorf bei Lüneburg.

"Familiengeschichte ohne Angst erforschen"

Björn Mensing ist Historiker durch und durch. Objektivität und hartnäckiges Nachforschen sind sein Maßstab - auch wenn es um die eigene Familiengeschichte geht. Aber er ist eben auch Enkel und als solcher, selbst wenn er den vor seiner Geburt verstorbenen Opa nie kennenlernte, persönlich betroffen. Deshalb sei er "ein Stück weit erleichtert": "Wenn das Ergebnis einer gründlichen Suche so ausfällt, ist es leichter, mit der Geschichte umzugehen."

Die Biographie seines Großvaters sei eine Ermutigung, die eigene Familiengeschichte ohne Angst zu erforschen. Konrad Mensing sei ein Beispiel dafür, dass es zwischen den beiden Kategorien "NS-Verbrecher" oder "Widerstandskämpfer" einen breiten Graubereich gab. "Im Ganzen gesehen lagen die meisten Deutschen wohl in diesem Bereich – so wie wir heute auch."

"Bürger als Komplize"

Dennoch habe ihm die Recherche einmal mehr gezeigt: "Wenn ein autoritäres Regime erst da ist, besteht ein hohes Risiko, dass man sich darin verstrickt." Wer nicht aktiv in den Widerstand gehe, sei in fast allem, was er tue, Teil dieses Regimes. "Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass es nicht wieder zu einer autoritären Staatsform kommt – denn sie macht den Großteil ihrer Bürger zu Komplizen", sagt der Pfarrer.

Dass eine Partei wie die AfD heute "mit ihrem Appell an niedere Instinkte" wieder 25 bis 50 Prozent der Bevölkerung erreiche, findet Mensing bedenklich. "Man sieht exemplarisch an der Geschichte des Warthegaus, wohin das Aufziehen von nationalistischen Grenzen, das Unterscheiden in der Wertigkeit von Menschen führt", sagt der Historiker. Was früher nur im Männerkreis nach dem dritten Bier gesagt wurde, werde heute wieder in deutschen Parlamenten ausgesprochen.

"Alles ist die Folge von etwas"

All jenen, die nationalistische Stereotype pflegten, empfiehlt Mensing die Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte. "In der Geschichte ist alles die Folge von etwas", sagt der Historiker. Das rechtfertigte kein Unrecht. "Aber es macht die Zusammenhänge deutlich."