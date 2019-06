Der Jerusalemweg: Wandern auf den Spuren Jesu

Was sonntagsblatt.de-Autorin Martina Klecha bei ihrer Pilgerreise auf dem Jerusalemweg in Israel erlebt hat, hören Sie in diesem Audio-Beitrag.

Treffpunkt: 4.45 in der Lobby des Kibbuzhotels Lavi, abmarschbereit, mit drei Litern Wasser, dem Frühstücksbeutel und natürlich der Bibel im Rucksack. Gedi Hampe (48), unser deutsch-israelischen Wanderführer, nahm uns mit auf den Weg nach Jerusalem. Die Tour ist sozusagen "das fünfte Evangelium", erklärt Gedi:

"Die Idee dahinter ist, dass man, wenn man die vier Evangelien verstehen will, die Landschaft als Matrize braucht und wir versuchen die Menschen in die biblische Geschichte mit hineinzunehmen durch die Landschaft."

Nach der Erkundung von Nazareth und einer kleineren Wanderung nach Kanaa am ersten Tag, ging es am zweiten Tag erst richtig los. Die erste Stunde liefen wir schweigend und jeder für sich, im Abstand von ein paar Metern, in den Sonnenaufgang hinein. Vorbei an Wassermelonen-Feldern, über blühende Distel-Felder, die uns die Beine zerkratzten und weiter durchs Taubental. Immer am Bach entlang. Und dann - endlich Frühstück im Schatten eines Baumes:

"Wir hatten ein Picknick dabei, verzehrten Tomaten und hartgekochte Eier und uns wurde extra ein wunderbarer Tee gekocht - mit Minze und sehr süß."

Johanna (54) war schon oft in Israel, jedoch zum ersten Mal zu Fuß auf dem "Jerusalemweg" unterwegs. Nach der ersten Etappe über etwa 17 Kilometer in der fruchtbaren Gegend um den See Genezareth herum, einem Bad im See und dem Genuss eines Petersfisches übernachteten wir in im Kibbuz Almog am Toten Meer. Obwohl der Ort schon in der Wüste ist, werden dort Dattelpalmen und Cannabis für medizinische Zwecke angebaut. Da Israel durch das Recycling von Abwasser genug Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung zur Verfügung hat, ist das möglich. Doch schon ein paar Schritte weg von der Unterkunft, waren wir richtig in der Wüste.

"Das war eine Herausforderung, es war so heiß! Sieben Stunden durch die Wüste, ich dachte mir, das wird schwierig. Wir haben jeden Schattenplatz gebraucht und ich habe gelernt: In der Wüste ist man für kleine Dinge dankbar."

Nicht nur Ellen kam bei dieser Wüstentour an ihre Grenzen. Der "Derech ha sukkar", der Zuckerweg, ist zu dieser Jahreszeit bei 40 Grad im Schatten tatsächlich eine Herausforderung - auch für die einheimischen Guides. Doch Wüste ist nicht gleich Wüste, entdeckte Johanna am darauffolgenden Tag. Sie war von der Vielfalt der Landschaften sehr beeindruckt:

"Das eine Mal war es die judäische Steinwüste und das andere Mal ein Wadi mit Wasser, Binsen und Schilf."

Alles Landschaften, durch die Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem gewandert ist. Und so machten wir immer wieder Pausen, um die passende biblische Geschichte zu dem Ort zu lesen und zu spüren, wie das damals gewesen sein könnte. Unser "spiritueller" Wanderführer Georg Rößler las die zum Ort passende Geschichte aus der Bibel vor und erklärt auch die damaligen politischen und geschichtliche Verhältnisse. Aber es geht nicht um Wissensvermittlung bei dieser Tour, sondern um die spürbare Erfahrung, das Erleben der Landschaften, erklärt Georg: