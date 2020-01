Kirchendelegation informiert sich über die friedliche Revolution in der ehemaligen DDR

Über "30 Jahre friedliche Revolution" sprechen am kommenden Wochenende (31. Januar bis 2. Februar) Delegierte der evangelischen Partnerkirchen Bayern und des Kirchenkreises Mecklenburg in der Nordkirche. Die diesjährige Begegnung findet in Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) statt, teilten die evangelische Landeskirche (ELKB) und die Nordkirche mit.

Jährliche Begegnungen seien Teil der über 70-jährigen Kirchenpartnerschaft zwischen den Kirchen in Bayern und Mecklenburg. Die Delegation aus Bayern führen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel.

"30 Jahre friedliche Revolution": Zeitzeugen berichten von damals

Die Rolle der Kirchen und die Ereignisse im Herbst 1989 im Nordosten werde die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern, Anne Drescher, näher beleuchten. Zudem würden Protagonisten der Revolution den Gästen die damalige Situation mit persönlichen Erlebnissen und Einsichten näherbringen, heißt es in der Mitteilung. Die Delegationen werde auch die ehemalige Untersuchungshaftanstalt des früheren Ministeriums für Staatssicherheit in Neustrelitz besuchen und mit inhaftierten Zeitzeugen ins Gespräch kommen.

Seit 1948 besteht die Partnerschaft zwischen Bayern und Mecklenburg, erste Anfänge reichen bis in die 1930er-Jahre zurück. Nach 1961 habe fast jede mecklenburgische Kirchengemeinde eine Partnergemeinde im Freistaat Bayern gehabt, teilten die beiden Kirchen mit. Derzeit haben den Angaben zufolge mehr als 40 Kirchengemeinden in Bayern und Mecklenburg Partnerschaften.