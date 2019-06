Nürnberger Pfarrerin: Mit Gebeten und Glockenläuten gegen Pegida

Vor der Nürnberger Jakobskirche von Pfarrerin Simone Hahn schallen Beschimpfungen, Beleidigungen, Schmähungen. Es ist ein aggressives, respektloses Klima. "Sie hatten ein großes Kreuz aufgestellt", erinnert sich Simone Hahn. "Darauf stand 'Deus vult', also 'Gott will', ein Kreuzfahrer-Symbol, und da habe ich gedacht: Nee! Ich will nicht auf den Platz, aber hier in der Kirche will ich beten für andere Wörter - auch wenn das banal für die meisten klingt."

Pfarrerin Simone Hahn ist so ein Typ: Wenn sie von etwas überzeugt ist, dann macht sie es einfach. Erst kam das Friedensgebet und dann das Glockenläuten.

"Beim 1. Mal waren wir zu dritt. Beim 2. Mal 50."

Es ist der 11. März 2018, als die dem rechtspopulistischen Spektrum zugehörige Organisation Pegida Nürnberg auf dem Platz vor der Jakobskirche ihr dreijähriges Bestehen feiern will. Pfarrerin Simone Hahn erinnert sich: "Die Glocken haben zum Friedensgebet geläutet - wohl während der Hauptredner gesprochen hat - und er fühlte sich gestört. Daraufhin hat er im Internet geschrieben, dass man der Pfarrerin mal erklären muss, wie dumm sie ist." Der Münchner Michael Stürzenberger schreibt im rechtsradikalen Blog Politically Incorrect, vielleicht würde der Pfarrerin jemand auf die Sprünge helfen wollen, darunter die E-Mail-Adresse von Simone Hahn.

Zwei Tage später kamen die ersten Mails:

"Die Kirchenglocken sollen Sie erschlagen, weil Sie so blöd sind!"

Das war noch eine der harmloseren Mails. Es gab auch solche mit Inhalten sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Simone Hahn sagt: "In dem Moment, in dem dein eigener Name drüber steht, trifft es dich. Und das merkt man erst gar nicht, wie sehr es einen trifft."

100 Mails, dann Briefe. Simone Hahn geht zur Polizei, erstattet Anzeige wegen Beleidigung. Der Beamte sagt: "Das ist schlimm, was Ihnen passiert ist". Und bei dem Wort "schlimm" brechen alle Dämme bei Simone Hahn:

"Am ersten Tag habe ich viel, viel geweint, weil mir so schlimme Sachen gesagt wurden."

Die verbalen Attacken werfen sie völlig aus der Bahn. Sie merkt, sie braucht gute Freunde, die einen in den Arm nehmen und verstehen. Danach holt sie sich Hilfe. Der Stadtdekan kommt, auch der Regionalbischof. Aber die Angst bleibt. Denn die Rechten schreiben Briefe mit gefälschtem Absender. Oder schreiben mit dem Absender der Pfarrerin beleidigende Briefe an Dritte. "Dann kam der unglaubliche Umschwung", sagt sie, "als es in der Zeitung stand, und andere, positive Mails und Briefe kamen. Die Krönung war das nächste Friedensgebet. Da hab ich wieder geweint, aber diesmal weil die Kirche bis zum letzten Platz voll war."

"Wir sind viele. Das zu wissen ist eine Stärke, die mir niemand mehr nehmen kann."

"Das ist ein ermutigendes Bild, dass hier in der Kirche mehr sind als draußen", sagt der Nürnberger Regionalbischof Ark Nitsche beim Friedensgebet in der Jakobskirche am 3. Oktober. Draußen ruft Pegida zu "Einigkeit und Recht und Freiheit!" auf. Nitsche sagt, "dass wir nicht alleine sind, und dass die Angst nicht die Angstübernahme schaffen wird." Eine Frau stimmt den Gospel "This little light of mine" an und die Kirche bebt vom Gesang.

Die Hassmails haben das Leben von Simone Hahn verändert.

"Erst wünscht man sich, dass das woanders ist, aber das ist doch eine Flucht."

Sie will, dass man sich mit den Ängsten der Menschen auseinandersetzt, aber differenzierter. Etwa damit, ob auch in der Gemeinde Menschen seien, die Angst vor dem Islam haben.

Die Pfarrerin ist auch stärker geworden und entschiedener: "Ich glaube an die Macht des Gebets! Ich glaube, dass Beten etwas verändern kann, dass man Gott in den Ohren liegen muss!"

Am 11. Juni 2019 bekommt Simone Hahn das Karl-Steinbauer-Zeichen von der Bayerischen Pfarrbruderschaft überreicht. Eine Zeichnung, deren Original Karl Steinbauer im nationalsozialistischen Gefängnis angefertigt hat: Ein vergittertes Fenster, hinter dem ein Vogel singt.

Darunter Psalm 40: "Ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen."

Die Nürnberger Jakobspfarrerin Simone Hahn sagt: "Der Preis ist nicht für mich. Der Preis ist für alle, die für Frieden beten!"