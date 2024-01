Welch ein grandioser Ausblick: Ein neuer Himmel und eine neue Erde! Alles Leid und Geschrei, alle Kriegstreiberei und Krankheiten, alle Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeiten sind vorüber. Für immer. Aller Hass und Hunger sind überwunden. Endgültig und unumkehrbar. So beschreibt es die Offenbarung des Johannes auf den letzten Seiten. Die biblische Ur-Kunde des christlichen Glaubens endet mit einem unfassbar spektakulären Finale: "Siehe, ich mache alles neu!" (Offenbarung 21, 5) So spricht der auferstandene Jesus. Atemberaubend!

Johannes, der Autor der Offenbarung, wird als Seher bezeichnet. Er hat mehr gesehen, als was vor Augen lag. So knüpft die Bibel am Ende an das Fazit des Schöpfers am Anfang an: "Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut!"