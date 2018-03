Spiritueller Tourismus: Tagung in Tutzing

Eine Tagung zum Thema "spiritueller Tourismus" veranstaltet die bayerische Landeskirche am Donnerstag, 15. März in der Evangelischen Akademie Tutzing. "Spiritueller Tourismus liegt im Trend: Viele kirchliche Einrichtungen bieten entsprechende Aktivitäten in Kur- und Urlaubsorten an, die dem Bedürfnis der Menschen nach Stille und Entschleunigung entgegenkommen", erklärte der landeskirchliche Referent für Kirche und Tourismus, Pfarrer Thomas Roßmerkel.

Der Fachtag stelle erfolgreiche Angebote vor und fördere den Austausch unter Mitarbeitenden aus kirchlichen und touristischen Organisationen, so Roßmerkel. Zu den Vortragenden gehören der Sektenbeauftragte Matthias Pöhlmann, der Tourismusexperte Martin Spantig, der Theologieprofessor Harald Pechlaner. Außerdem wurden die Poetry-Slamerinnen Maria Schmitt und Kerstin Neuhaus eingeladen. Ziel der Tagung sei es auch, neue Formen der Kooperation auszuloten und gemeinsam Angebote zu entwickeln, so Roßmerkel.

Das Programm - mit Links zu weiterführenden Artikeln:

Das gesamte Programm kann hier heruntergeladen werden als PDF auf der Webseite von Kirche & Tourismus.