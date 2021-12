Buchtipp

"St. Pauli - Meine Freiheit“: Mehr als nur eine Liebeserklärung eines Pfarrers an den Kiez

Sieghard Wilm ist seit 20 Jahren Pastor in der St. Pauli Kirche in Hamburg. In "St. Pauli - Meine Freiheit“ erzählt er nicht nur über seine Zeit im Kiez. Er schreibt über kleine und große Begegnungen, die sein Leben bereichert haben. Außerdem beschreibt er seinen ganz persönlichen Wandel – und den der Kirche.