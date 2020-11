Barcamp Digitale Kirche 2020 feiert virtuelle Andacht mit Avataren

Plopp. Amen. Plopp. Amen. Plopp. Amen. So hört es sich an, wenn eine digitale Gemeinde ein Gebet beendet. Auf der Bühne steht ein Pirat, in den Stuhlreihen des leicht überbelichteten Konferenzraums sitzen Raumfahrer, Cowgirls, Clowns oder Holzhacker. Nach dem Gottesdienst springen die Avatare auf und tummeln sich im Meeting-Raum vor großen Leinwänden, tauschen Kontakte aus und probieren aus, wer sich hinter der Robotermaske, dem Glatzkopf oder dem Helmgesicht verbirgt.

Es gehört zur guten Übung, dass beim "Barcamp Kirche Digital" neue Ideen ausprobiert werden. Beim diesjährigen Barcamp Süd, der von den Landeskirchen in Baden, Württemberg und Bayern ausgerichtet wurde, ging es am Freitagabend los mit einer virtuellen Andacht und einem Meet & Greet in einer virtuellen Welt. "Das war ja'n Ding. Hab grad meinen ersten VR-Gottesdienst miterlebt. So viele Pirat:innen, Astronaut:innen und andere Avatare in einem Raum. Und dann eine berührende Meditation zu Elias’ Gottesbegegnung vor der Höhle", twittert eine der Teilnehmerinnen im Anschluss.

Virtuelle Andacht feiern mit Avataren

Für viele ist der Ausflug in die virtuelle Welt neu, und so stolpern die Avatare manchmal recht unbeholfen durch Wände, bleiben vor Türen klemmen, rennen mit erhobener Hand im Kreis herum oder schnaufen laut ins Mikrofon ihres Rechners, das von Beginn an eingeschaltet ist. Ein feierliches Gefühl mag sich bei der digitalen Andacht nicht so recht einstellen. Aber die Begegnung mit einem Avatar hat durchaus ihren Reiz – schließlich ist zunächst weder Geschlecht noch Alter, Beruf oder Position eines Gegenübers zu erkennen.

Der abendliche Beginn im virtuellen Raum wird dann Samstag Vormittag vom geschäftigen Treiben auf Zoom abgelöst. Nachdem sich die knapp fünfzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Hashtag-Stichworten vorgestellt haben, werden die Themen gesammelt. Eine alte Regel besagt, dass jeder, der noch nie ein Barcamp besucht hat, eine Session anbieten soll. Prompt melden sich ein paar Neulinge mit Ideen und Vorschlägen.

Es braucht ein wenig, bis die Sessions organisiert sind – bei einer Zoom-Konferenz sind solche Absprachen mühsamer als von Angesicht zu Angesicht – aber dann stehen schließlich die Themen fest, die in der folgenden Stunde in verschiedenen Breakout-Sessions besprochen werden.