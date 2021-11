Barcamp Kirche online für die #digitalekirche

Das Barcamp Kirche online Süd (#bckirche) startet heute - am Freitag, 12. November um 17.30 Uhr. Wie immer wendet sich das Barcamp an ehrenamtlich oder hauptamtlich engagierte Menschen in Kirche und Diakonie, die sich vernetzen wollen und Interesse an digitalen Themen haben. Im Mittelpunkt steht das Kennenlernen und Vernetzen von und mit Gleichgesinnten.

Jeden Tag beginnt das Barcamp mit einer Themensammlung. Dann folgen 45 Minuten lange Sessions. Jede und jeder kann Themen einbringen, Ideen rund um die #DigitaleKirche vorstellen und vom Wissen anderer profitieren.

Das Programm des Barcamp Kirche Süd

Freitag, 12. November 2021 - Sarah Schindler aus Stuttgart (@sarahs_liste) hat zusammen mit Nicolai Opifanti (aka @pfarrerausplastik) zwei neue 50-Prozent-Projektstellen für "Pfarrdienst in Digitalen Räumen". In diesem Sonntagsblatt-Artikel berichtet sie darüber, wie sie diese Stelle ausfüllen will - und wie der Wechsel vom traditionellem Pfarrerinnenbild zur digitaler Kommunikation gelingen kann.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm berichtet darüber, wie er als @landesbischof seit mehr als zehn Jahren auf Facebook aktiv ist und seit Corona fast jeden Morgen ein Video online stellt. Er gibt Einblicke in seine Erfahrungen und learnings. Danach ist Zeit für die Vernetzung in Breakout-Rooms.

Am Samstag, den 13. November ist dann das eigentliche Barcamp. Um 10 Uhr geht’s los mit denSession-Vorschlägen im großen Pitch und dann haben wir zwei Slots a‘ eine Stunde mit (geplant) fünf Räumen. Jede Menge Platz also für Themen, Fragen und Ideen. Das Ende des Barcamps ist gegen 13.00 Uhr geplant.

Barcamp Kirche Süd: Termine für die Jahre 2022-2024

Für 2022 ist ein Barcamp in Präsenz geplant in Mannheim. 2023 ist Stuttgart dran und 2024 München.

Das Barcamp Kirche Süd wird veranstaltet von der Evangelischen Landeskirche in Baden, der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.