Das evangelische Dekanat Markt Einersheim könnten Marathonläufer*innen locker von Ost nach West oder von West nach Ost durchqueren – und blieben noch unter ihren Möglichkeiten. Denn von Markt Einersheim im Westen bis Kleinweisach an der östlichen Grenze des Dekanatsbezirks im Kirchenkreis Ansbach-Würzburg sind es nur rund 36 Kilometer.

Bier oder Wein? Mittelfranken oder Unterfranken? Im Dekanat Markt Einersheim lauten die Antworten auf diese Fragen: beides.

Das Dekanat Markt Einersheim entstand 1969

Das hat historische Gründe, denn das heutige Dekanat Markt Einersheim entstand im Jahr der ersten Mondlandung, 1969, als die Bezirke Burghaslach und Markt Einersheim zusammengelegt wurden. Sitz des Dekanats wurde Markt Einersheim mit seinen heute rund 1250 Einwohnerinnen und Einwohnern, gelegen im Landkreis Kitzingen, am Rande des Steigerwaldes, deshalb auch "Steigerwalddekanat" genannt.

Bier oder Wein? Beides!

Markt Einersheim gehört zu Unterfranken und rühmt sich selbst als "fränkischen Weinort", in dem vor allem Trauben der Rebsorten Müller-Thurgau, Silvaner und Bacchus wachsen. Mindestens seit 1284 wird hier Weinbau betrieben, noch heute mit rund 50 Hektar Rebfläche ein wichtiger Wirtschaftszweig der Gemeinde. Der obere Dekanatsbezirk, in Mittelfranken, ist dagegen in Sachen Regional-Getränk eher vom Bier geprägt.

Der größte Teil des Dekanatsbezirks gehört zu Mittelfranken

Auch wenn es der Name des zu Unterfranken gehörenden Dekanatssitzes nicht vermuten lässt: Der größte Teil des Dekanatsbezirks gehört zu Mittelfranken.

Hier liegt, ziemlich genau in der Mitte des Dekanatsbezirks, auch die einstige Kreisstadt Scheinfeld mit rund 4600 Einwohner*innen. Die Kirchengemeinde Schnodsenbach-Scheinfeld ist eine der 12 Kirchengemeinden und Pfarreien des Dekanats Markt Einersheim.

Schnodsenbach ist seit der Reformation evangelisch. Auch Scheinfeld wurde 1524 protestantisch, als Fürst Johann der Starke zum neuen Glauben wechselte. Gut 100 Jahre später jedoch setzte Fürst Georg Ludwig von Schwarzenberg die Gegenreformation durch, damit wurde Scheinfeld wieder katholisch geprägt.

Evangelisches Kernland mit katholischen Gemeinden

Das änderte sich in Scheinfeld erst in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als evangelische Flüchtlinge, Heimatvertriebene und Spätaussiedler die Zahl der Protestanten in Scheinfeld erhöhten. Heute gibt es hier in etwa so viele katholische wie evangelische Christ*innen.

Auch das kennzeichnet den Dekanatsbezirk: Ein evangelisches Kernland mit katholischen Gemeinden im "Schwarzenberger Land".

Pfarrkirche im Freilandmuseum

Eine Besonderheit im Dekanatsbezirk ist die evangelische Pfarrkirche St. Bonifatius aus dem Jahr 1688, die mitten in dem hübschen Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim liegt ("Das Kirche im Dorf Museum"). Drumherum die gut erhaltene Kirchenburg mit Gaden und Kellern aus dem 15. bis 18. Jahrhundert.

Zusammenarbeit wird im Dekanat Markt Einersheim groß geschrieben – in wichtigen Angelegenheiten kirchlichen Lebens macht das Dekanat Markt Einersheim gemeinsame Sache mit seinen Nachbarn: Bei der Jugendarbeit etwa mit Castell, ebenso bei der Erwachsenenbildung. Die Diakoniestation Markt Einersheim arbeitet mit Kitzingen zusammen, die Station in Scheinfeld mit Neustadt a. d. Aisch.

Der Blog von Dekan Ivo Huber

Dekan von Markt Einersheim ist seit 2016 Kirchenrat Ivo Huber, der davor lange das Ökumene-Referat der bayerischen evangelischen Landeskirche in München geleitet hat.

Einen Einblick in seine Arbeit und das, was ihn sonst so bewegt, gibt Dekan Ivo Huber in Blog-Beiträgen auf seiner eigenen Webseite. Neben Neuigkeiten aus dem Dekanat und den Kirchengemeinden stellt der Pfarrer hier seine Predigten zum Download zur Verfügung, außerdem täglich Impulse zur Tageslosung als Mini-Podcast.

Die Seite ist liebevoll gestaltet. Wer hier länger stöbert, bekommt neben einigem Lesefutter auch einen virtuellen Segen mit auf den Weg: Beim Scrollen ploppt plötzlich diese Nachricht auf: "Schön, dass Sie über meine Seite sehen – und bleiben Sie behütet!"