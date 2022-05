Du hast die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen, bist kreativ, interessiert am aktuellen Zeitgeschehen und kannst mit sozialen Medien umgehen? Dann ist der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung in der Abteilung Crossmedia / Online des Evangelischen Presseverbands für Bayern (EPV) in München genau das Richtige für Dich.

Freiwilligendienst Kultur im Sonntagsblatt: Wer wir sind und was wir Dir bieten

Die Online-Redaktion berichtet täglich aktuell über Themen rund um Kirche, Politik, Gesellschaft, Kultur und Medien auf der Nachrichtenplattform sonntagsblatt.de - und beliefert die sozialen Dienste wie Facebook, Instagram, Linkedin oder Twitter.

Die Redaktion betreut außerdem viele weitere crossmediale Projekte. Wir organisieren seit 2008 den renommierten Lagois-Fotowettbewerb, der seit 2008 alle zwei Jahre ausgeschrieben wird. Der Lagois-Fotowettbewerb richtet sich sowohl an Profifotografen als auch an junge Nachwuchstalente. Zu den Themen der vergangenen Jahre zählten etwa "Auf der Flucht - Frauen und Migration" oder "KULTUR.ERBEN - Traditionen und Brauchtum weitergeben" - oder "Gesichter der Nächstenliebe".

Zu unseren Angeboten gehört auch die Plattform "Ausstellung-leihen.de". Die Redaktion entwickelt hier regelmäßig neue Ausstellungen. Wir recherchieren die Themen, suchen nach Sponsoren, Schirmherren und Projektpartnern, produzieren die Tafeln, entwickeln das Pressematerial, verfassen einen Katalog zur Ausstellung und kümmern uns um Marketing und Vertrieb.

FSJ Kultur: Kreativität und Organisationstalent gefragt.

In Deinem Freiwilligendienst Kultur und Medien erhältst Du einen tiefen Einblick in den Bereich Projektmanagement. Dein Team in der Abteilung Online & Crossmedia zeigt Dir, wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit funktioniert und schult Dich im journalistischen Schreiben.

Der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) ist das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern. Ein christliches Werteverständnis ist das Fundament aller Mitarbeiter*innen - und sollte auch von Dir vertreten werden.

Neben der Onlineredaktion von Sonntagsblatt befinden sich im EPV zudem die Nachrichtenagentur epd, die Fernseh- und Radioproduktion der Evangelischen Funkagentur (efa), der Claudius-Buchverlag, die Printzeitung "Sonntagsblatt" sowie die Evangelische Medienagentur (ema). Als Freiwillige*r für den Bereich Kultur und Bildung im EPV kannst Du in Abteilungen, die Dich interessieren, hineinschnuppern.