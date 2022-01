Veranstaltungen

Am Sonntag, 30. Januar, 11 Uhr, lädt die Versöhnungskirche zu einem Präsenzgottesdienst zum Gedenktag für die NS-Opfer ein. Diakon Frank Schleicher wird dabei besonders an die Menschen erinnern, die ihm Rahmen der nationalsozialistischen "Euthanasie" ermordet wurden. Vor 80 Jahren, Mitte Januar 1942 schickte die SS die ersten als "arbeitsunfähig" selektierten Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau auf einen "Invalidentransport". Die Häftlinge glaubten zunächst den Beteuerungen der SS, die Kranken würden in ein Sanatorium gebracht. Stattdessen kamen sie in die "Euthanasie"-Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz, wo man sie in einer Gaskammer erstickte. Im Laufe des Jahres 1942 wurden mehr als 2.500 Dachau-Häftlinge in Hartheim ermordet.

Im Gottesdienst wird Diakon Schleicher auch die Aktionen des Erinnerungstags im deutschen Fußball vorstellen. Heuer steht die Kampagne unter dem Motto "Jeder Mensch zählt – egal auf welchem Platz". Fanprojekte, Amateur- und Profivereine, die DFL und der DFB werden an den Spieltagen um den 27. Januar an die Millionen Menschen erinnern, denen in der NS-Zeit Leid zugefügt wurde – mit besonderem Blick auf die Opfer der "Euthanasie" und auf die Beeinträchtigungen und Ausgrenzungen, denen Menschen mit Behinderung heute noch ausgesetzt sind.

Der Zugang zur KZ-Gedenkstätte Dachau ist derzeit nur mit 2G-Nachweis möglich. Von 10.30 Uhr bis 11 Uhr ist an dem Sonntag der Zugang auch über den Klosterhof des Karmel möglich (Alte Römerstraße 91). Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die Unterstützung beim Zugang benötigen, melden sich bitte im Vorfeld beim Büro der Versöhnungskirche unter Tel. 08131/13644.