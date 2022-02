Jochen Bernhardt ist seit 1. Februar der neue evangelischer Militärpfarrer der Universität der Bundeswehr München. In seinem neuen Amt ist Bernhard zuständig für die Universität sowie für die Bundeswehr-Standorte in Bad Aibling, Neubiberg, Pullach und Taufkirchen. Bernhard ist Nachfolger von Barbara Hepp, die seit knapp einem Jahr die Evangelische Stadtakademie München leitet.

Er freue sich auf die Lebensbegleitung junger Menschen in einem anspruchsvollen Spagat zwischen Studium sowie Soldatin und Soldat sein, sagte Bernhardt laut Mitteilung der Landeskirche. Zudem freue er sich auf den Austausch über eine große Bandbreite von Lebens- und Glaubensthemen. An der Bundeswehruniversität München in Neubiberg wird er schwerpunktmäßig junge Leute an der Schnittstelle von Studium und Beruf begleiten; es ihm wichtig, ihre Lebenswirklichkeit zu verstehen und mit ihnen im Gespräch über Glaubensfragen zu sein.

Der Theologe war von 1999 bis 2010 Gemeindepfarrer in Oberhaching, ab dann Referent im Landeskirchenamt. Dort war er mit den Personalangelegenheiten der Religionspädagogen, Katecheten und Pfarrern im Schuldienst befasst.

Auch in Frankenberg wurde die Stelle der Militärseelsorge neu besetzt. Hier wurde Grit Skriewe-Schellenberg berufen. Für Skriewe-Schellenberg sei die Bundeswehr keine fremde Welt, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr. Die Theologin ist mit einem Soldaten verheiratet und war zuletzt 15 Jahre lang Gemeindepfarrerin in Sachsen. Jetzt freue sie sich darauf, mit Bundeswehrangehörigen Gottesdienste zu feiern, sie in ihrem Leben zu begleiten und mit ihnen theologisch und ethisch nachzudenken.