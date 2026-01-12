Mit einer groß angelegten Kampagne zur Kommunalwahl am 8. März 2026 will die bayerische Landeskirche die Menschen dazu ermutigen, sich für Demokratie einzusetzen. Ein breites Bündnis von Akteuren unterstützt die Aktionen, zu denen Mitmachprojekte, Social-Media-Storys oder ein Love Storm gehören.

Was will die Kampagne "Unser starkes Kreuz für Demokratie"?

Die Kampagne mit dem Titel "Unser starkes Kreuz für Demokratie – Ich bin dabei!" will Menschen dazu ermutigen, sich zu engagieren. In Zeiten, in denen demokratische Werte unter Druck geraten, will die Kirche gemeinsam mit einem breiten Bündnis ein sichtbares Zeichen für Demokratie setzen. Die Aktion lädt Menschen aus Kirche, Gesellschaft und Kultur ein, sich öffentlich für Demokratie und Menschenwürde einzusetzen und dies klar zu kommunizieren.

"Demokratie lebt vom Mitmachen, vom Respekt füreinander und vom Mut, Verantwortung zu übernehmen. Wer sich vor Ort engagiert, verdient Rückhalt und Wertschätzung. Mit unserer Kampagne setzen wir ein klares Zeichen gegen Hass und Einschüchterung und für eine starke, lebendige Demokratie", erklärt der bayerische Landesbischof Christian Kopp.

Mitmach-Aktion mit Fotos zur Kampagne

Zentrales Element ist eine Mitmach-Aktion, bei der die Nutzer:innen ihre Porträtfotos auf die Webseite hochladen: Mit dem Foto und dem Slogan "Unser starkes Kreuz für Demokratie – Ich bin dabei!" können sie sich in den sozialen Medien positionieren. Ziel ist es, damit demokratisches Engagement sichtbar zu machen, zu ermutigen und zu stärken, insbesondere im Vorfeld der Kommunalwahl.

Breite Allianz für Demokratie

Die Landeskirche setzt bei der Kampagne auf Kooperation: Zahlreiche Organisationen haben bereits ihre Unterstützung zugesagt – darunter München ist bunt, das Muslimische Bildungswerk Bayern e.V., Bellevue di Monaco, ArrivalAid, Klimamitbestimmung e.V., das Evangelische Migrationszentrum München und viele mehr. Auch katholische Netzwerke wie die Dombergakademie und Wir sind Kirche wollen die Aktion verbreiten.

"Wir freuen uns über jede Stimme, die sich für Demokratie stark macht", erklärt einer der Initiatoren, Martin Becher. "Gerade auf Social Media wollen wir Reichweite gewinnen – und das geht nur gemeinsam."

Mitmachen leicht gemacht

Neben der Online-Aktion gibt es Flyer, Postkarten und ein Mitmach-Poster für Gemeinden oder Einrichtungen, die sich an dem Projekt beteiligen wollen. Auch ein Banner oder eine Fahne können bestellt werden.

TikTok-Kampagne und Social Media

Unter dem Hashtag #DemokratieStarkMachen begleiten die Social-Media-Kanäle @bayern-evangelisch und @sonntags die gesamte Kampagne in den sozialen Medien. Redakteurin Patricia Nägele informiert mit Erklärvideos, Slides und Storys auf Instagram und Tiktok über das Projekt und die Kommunalwahl. Produziert werden die Beiträge vom Team Online & Socialmedia im Campus Kommunikation.

Sonntags begleitet Kampagne und interviewt Kommunalpolitiker*innen

Unsere Sonntags-Redaktion begleitet die Kampagne mit einer eigenen Interview-Reihe. Redakteur Oliver Marquart und Socialmedia-Redakteurin Stefanie Hollweck sprechen mit Kommunalpolitiker:innen aus ganz Bayern. Die Videos werden auf Youtube und in den Sozialen Medien veröffentlicht.

Love Storm in den sozialen Medien

Die Evangelische Jugend Bayern (EJB) startet im Netz einen Love Storm. Die Kampagne stärkt und unterstützt Kandidat:innen, die sich zu den Grundwerten der Demokratie bekennen, sichtbar den Rücken, gerade auch dann, wenn sie Anfeindungen erleben. Dies soll etwa über positive Kommentare und Postings erfolgen. Damit will die Jugend auch ein Zeichen setzen gegen Hass.

Zuhören und stärken – Seelsorge für Kandidat:innen

Seelsorger:innen in ganz Bayern stehen Kandidat:innen zur Seite, hören zu, begleiten und stärken, insbesondere dann, wenn Anfeindungen oder öffentliche Angriffe belasten oder verunsichern.