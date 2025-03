Die Arbeit der Diakonie steht im Mittelpunkt der Landessynode, die von 30. März bis 3. April 2025 in Augsburg tagt. Bei den viertägigen Beratungen stehen unter anderem Berichte des Landesbischofs Christian Kopp, Diskussionen über die Zukunft der kirchlichen Diakonie sowie die Behandlung von Anträgen und Eingaben auf dem Programm.

Ein Thementag widmet sich der Rolle der Diakonie in Kirche und Gesellschaft. Der Theologieprofessor Markus Schmidt hält einen Vortrag, zudem soll es Workshops zum Thema geben. Weiterhin beraten die rund 100 Synodalen über digitale Transformationsprozesse in der evangelischen Kirche.

Die Synode beginnt am 30. März mit einem Eröffnungsgottesdienst in der evangelischen Kirche St. Ulrich und setzt ihre Beratungen im Tagungshaus "Kongress am Park" fort. Am Mittwoch wird die Weiterarbeit an der ForuM-Studie zum Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche erörtert. Zudem steht ein Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Rechnungsprüfungsamtes der Landeskirche auf dem Programm. Die Tagung endet am 3. April mit Beschlussfassungen und einem Reisesegen.