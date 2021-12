Hebamme und Pfarrer bieten Segnungs-Gottesdienst für Schwangere an

Schwangere Frauen können sich bei einem Online-Gottesdienst von einem evangelischen Pfarrer segnen lassen - und bekommen Tipps und Empfehlungen von einer Hebamme. Knapp eine halbe Stunde soll der Segnungs-Gottesdienst dauern, der am Sonntag, 19. Dezember um 18 Uhr zum ersten Mal auf Youtube angeboten wird.

Gesprächsangebot zwischen Seelsorger*innen, Hebammen und Schwangeren

"In der Schwangerschaft kann es guttun, wenn man Menschen an der Seite hat, die einen unterstützen", erklärt Pfarrer Karsten Schaller von der Servicestelle Segen der bayerischen Landeskirche. Der Gottesdienst wolle den Frauen Mut und Hoffnung geben und verstehe sich auch als Gesprächsangebot zwischen Seelsorger*innen, Hebammen und Schwangeren.

"Viele Schwangere sind stark verunsichert", erklärte Anna Brodersen gegenüber dem Sonntagsblatt. Sie würden sich fragen, wie groß die Gefahr durch eine Covid Infektion jetzt für sie und ihr Ungeborenes sei. Auch wollten sie wissen, wie sie sich und ihre Familie schützen könnten.

Der Segnungsgottesdienst sei eine Chance, den Frauen Mut zuzusprechen. Er wolle den Frauen zeigen, dass Gott seine schützende Hand über die Frauen halte und für sie da sei. Und er gebe den Frauen eine Anregung, wie sie mit emotionalen Krisen umgehen können und welche Ansprechpartnerinnen und Seelsorgerinnen zur Verfügung stünden.

Segnungs-Gottesdienst gibt Schwangeren Hoffnung

Für die meisten Schwangeren sei die Corona-Pandemie eine große Belastung. "Die Isolation belastet die Frauen sehr", so Brodersen. Schwangerschaft werde eigentlich mit Freude verbunden: "Man möchte Babypartys feiern, shoppen gehen, in Austausch mit anderen Schwangeren und Müttern treten. All das kann nur reduziert stattfinden. Das ist emotional eine sehr große Last", so Brodersen. Kämen dann im Wochenbett noch die Hormone ins Spiel, steige die Gefahr für Depressionen enorm an.

In den vergangenen Wochen hätten Hebammen bundesweit bei Schwangeren dramatische Verläufe beobachtet und begleitet. Eine Covid-Erkrankung könne für Schwangere und ihre Kinder schwerste Krankheit oder sogar den Tod bedeuten. Umso wichtiger sei die Impfung: "Wir wissen, dass die Impfung für Schwangere sicher ist und neben Masken und Social Distancing die einzige Chance ist, sich effektiv zu schützen", so Brodersen.

Für viele befremdlich, zu Hause Maske zu tragen

Viele Hebammen hätten in ihrer Arbeit mit Problemen zu kämpfen. "Wir arbeiten unter erschwerten Bedingungen", sagte Brodersen, zumal "wir im heimischen Wohnzimmer der Familien Hygienerichtlinien durchsetzen sollen und dabei oft auf Verwunderung oder Ablehnung stoßen." Für viele sei es befremdlich, zu Hause eine Maske zu tragen. Hebammen bemühten sich darum, aufzuklären und Sorgen und Ängste zu verstehen und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung.

Der Online-Gottesdienst werde im kleinen Kreis mit einem Paar gefeiert, dass gerade ein Kind erwartet. Aufgezeichnet wird er aus dem "Frauenzimmer" bei Donum Vitae in Memmingen. Der Gottesdienst wird auf Youtube übertragen und ist mit einem Live-Chat verbunden, bei dem Schwangere ihre Fragen stellen könnten.

Der Link zum Segensgottesdienst ist www.youtube.com/bayernevangelisch

Weiterführende Informationen zum Thema Segen gibt es hier: segen.bayern-evangelisch.de